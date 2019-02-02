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5 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çipras, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı ve akşam yemeği gerçekleştirecek.
Çipras'ın 6 Şubat'ta İstanbul'a geçerek, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği bilgisi paylaşılmıştı. Bu ziyaretin detayları ortaya çıktı.
Çipras, çarşamba günü İstanbul'da Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek. Çipras, Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olacak. Atatürk ile 1930'lu yıllarda Türk-Yunan dostluğunun temellerini atan Elefterios Venizelos, 1933'te muhalefet lideriyken özel bir ziyaret sırasında okulu gezmişti. Çipras, Ruhban Okulu’nun kilisesinde düzenlenecek dini ayine katılacak, ardından da Patrik Bartholomeos ile görüşecek.
Heybeliada Ruhban Okulu 1844-1971 yılları arasında faaliyet gösterdi. Bu süre içinde Bartholomeos dahil 12 patrik bu okuldan mezun oldu. Okul, 48 yıldır kapalı. Ruhban Okulu’nun tekrar açılması yaklaşık 10 yıldır sık sık gündeme geliyor. Patrikhane kaynakları, Erdoğan-Çipras görüşmesinde, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili önemli bir gelişme sağlanmasını beklemediklerini söylediler.
Heybeliada'daki Ayia Triada Manastırı, Patrik 4. Germanos tarafından 1 Ekim 1844'te Heybeliada Ruhban Okulu olarak açıldı. Okul, Ortodoks aleminde, Atina Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden sonra kurulan akademi düzeyindeki ilk okul olma özelliği taşıyordu. Okul, Demokrat Parti iktidarının izniyle, 1950- 1964 yıllarında yabancı öğrencileri kabul etti. 1964'te güvenlik gerekçesiyle, yabancı öğrenci yasaklandı. 1971'de Anayasa Mahkemesi'nce özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanması kararlaştırıldı. Heybeliada Ruhban Okulu da bu statüde değerlendirildi. Okulun varlığını sürdürebilmesinin ancak Türk üniversitelerinden birisine veya bir ilahiyat fakültesine bağlanarak mümkün olabileceği belirtildi. Patrikhane'nin, okulun Türk üniversitelerine bağlanmasını istememesi üzerine Ruhban Okulu kapatıldı.
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