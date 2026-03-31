        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Çirkin'e iki ödül

        Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda (BBT), sezonun en ses getiren yapımlarından biri olan "Çirkin" XXVI. Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Sahne Tasarımı dallarında ödüle layık görüldü

        Giriş: 31.03.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Türkiye’nin en prestijli tiyatro ödüllerinden biri olan XXVI. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu. Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT), sezonun en ses getiren yapımlarından biri olan "Çirkin" oyunuyla iki önemli kategoride ödüle layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.

        16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği görkemli prömiyeriyle 2025-2026 tiyatro sezonuna damga vuran yapım, seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucunda En İyi Yönetmen (Yelda Baskın) ve En İyi Sahne Tasarımı (Kerem Çetinel) dallarında ödül kazandı.

        Marius von Mayenburg’un kaleminden çıkan ve modern insanın "güzellik" algısını sert bir dille eleştiren "Çirkin", Yelda Baskın’ın dinamik yönetimi ve Kerem Çetinel’in oyunun derinliğini güçlendiren dekor tasarımıyla hem seyirciden hem de eleştirmenlerden tam not almıştı.

        Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat yönetmeni Ragıp SAVAŞ, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada; sanatın kolektif bir ruhla var olduğunu vurgulayarak, bu başarıda emeği geçen tüm sanatçılara ve teknik ekibe teşekkürlerini iletti.

        "Çirkin", ödüllü rejisi ve tasarımıyla 17 Nisan'da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

        #Bakırköy Belediye Tiyatroları
        #çirkin
        #direklerarası seyirci ödülleri
