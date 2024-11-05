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        Haberler Magazin 'Çirkin' tiyatroseverlerle buluşuyor

        'Çirkin' tiyatroseverlerle buluşuyor

        Başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu'nun paylaştığı 'Çirkin' adlı tiyatro oyunu, 2024 - 2025 sezonunda tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:11
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        'Çirkin' tiyatroseverlerle buluşuyor
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        Firuze Engin'in yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği, başrollerini Nihal Yalçın ve Onur Berk Arslanoğlu'nun paylaştığı 'Çirkin' adlı tiyatro oyunu, 2024 - 2025 sezonunda BKM organizasyonu ile Zorlu PSM Sky Lounge'da tiyatroseverlerle buluşacak.

        Anlatı tiyatrosu ile dijital enstalasyonu birleştiren ve izleyiciyi çevreleyen yenilikçi bir deneyim olarak tasarlanan 'Çirkin', Anadolu gelenek ve masallarından ilham alan gerçeküstü bir ihanet hikâyesidir.

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        Birçok farklı teatral stilden esinlenen oyunculuk yapısı ve reji biçemini çağdaş tiyatro enstrümanları ile buluşturan oyun, masalsı ve mistik evrenini teknolojinin olanaklarıyla birleştiren özgün bir sahne dili yaratıyor.

        Bu oyun, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapım destek fonu tarafından desteklenmiştir. Oyun, 'Kaleidoscope Fonu Dönüşüm Geliştirme Ödülü' kazanmıştır.

        Ara vermeden yaklaşık 80 dakika süren oyunda +13 yaş sınırı var.

        Biletleri satışta olan oyunun tarihi ve yeri: 16 - 17 Kasım, 6 ve 7 Aralık'ta Zorlu PSM Sky Lounge'da.

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