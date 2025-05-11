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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ciro Immobile'den geleceği hakkında açıklama! - Beşiktaş Haberleri

        Ciro Immobile'den geleceği hakkında açıklama!

        Beşiktaş'ta Adana Demirspor karşılaşmanın ardından Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu. Immobile, geleceğiyle ilgili sorulan soruya da yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 21:44 Güncelleme: 11.05.2025 - 21:44
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        Immobile'den geleceği hakkında açıklama!
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        Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçın ardından Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

        Maçın ardından konuşan Immobile, "İyi işler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sezonun ikinci yarısının başında bu konu biraz eksikti ama şu anda iyi gidiyoruz. Daha bütün bir grup haline geldik ve hocamızın istediği şekilde çalışıyoruz." dedi.

        Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        "BURADA MUTLUYUM"

        Geleceği hakkında konuşan İtalyan golcü, "Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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