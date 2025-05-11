Ciro Immobile'den geleceği hakkında açıklama!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçın ardından Ciro Immobile, açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Immobile, "İyi işler yapıyoruz. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sezonun ikinci yarısının başında bu konu biraz eksikti ama şu anda iyi gidiyoruz. Daha bütün bir grup haline geldik ve hocamızın istediği şekilde çalışıyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, "Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.