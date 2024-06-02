CISPE’den Microsoft’a antitröst resti: Anlaşma yok!

Avrupa ticaret grubu CISPE, ABD’li şirket Microsoft’un bulut bilişim lisanslama uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu’na yapılan antitröst şikayetini geri çekmek üzere Microsoft ile bir anlaşmaya yakın oldukları yönündeki haberleri reddetti. CISPE, Amazon dahil olmak üzere 26 küçük AB bulut sağlayıcısının üyesi olduğu bir grup ve 2022 sonlarında Microsoft’un yeni sözleşme şartlarının Avrupa’nın bulut bilişim ekosistemine zarar verdiğini iddia ederek Avrupa Komisyonu’na bir şikayette bulunmuştu.

Politico’nun iki isimsiz kaynağa dayandırdığı bir haberde, Microsoft’un CISPE ile çok milyon euroluk bir anlaşmaya yaklaştığı ve bu sayede grubun şikayetini geri çekeceği iddia edildi. Ancak CISPE, “Bu söylentiler doğru değil” diyerek, Microsoft ile devam eden görüşmelerin olduğunu ve teklifler yapıldığını, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

REKLAM Herhangi bir teklifin kabul edilmesi için CISPE’nin Genel Kurulu’na sunulması gerekiyor. Bu kurul, 14 üye devlette bulunan 34 Avrupa bulut sağlayıcısını içeriyor. Ayrıca, anlaşmanın henüz CISPE üyeleri tarafından kabul edilmediği de bildirildi. Teklifin, ayrı şirketlere de bireysel ödemeler yapılmasını içerebileceği söyleniyor. POTANSİYEL ANLAŞMA KONUSUNDA YORUM GELMEDİ Microsoft, Avrupa Komisyonu’nun rekabet şefi Margrethe Vestager ile 4 Haziran’da Brüksel’de rekabet ve yapay zeka konularında görüşmeler yapacak olan Microsoft Başkanı Brad Smith ile bir araya geldi. Microsoft, “Avrupa’daki bulut sağlayıcıların endişelerini çözmek için CISPE ile yapıcı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi, ancak herhangi bir potansiyel anlaşmanın büyüklüğü hakkında yorum yapmayı reddetti.