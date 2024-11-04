Civan Perçemi Otunun Mucizevi Faydaları

Papatyagiller familyasından biri olan Civan perçemi, yemeklerde baharat olarak da kullanılan ve ülkemizde yaklaşık 40 farklı çeşidi olan bir bitkidir. Farklı kullanımlarıyla öne çıkar ve bilhassa kadın sağlığı üzerine etkileriyle öne çıkar. Peki Civan perçemi otu ne işe yarar? Detaylı bilgi için yazının devamını okuyabilirsiniz…

CİVAN PERÇEMİ OTU NEDİR?

İnternet üzerinde son dönemlerde bilhassa “Civan perçemi otu nedir?” sorusunun yanıtı araştırılır. Bilimsel adı “Achillea millefolium” olan Civan perçemi, pembe ve beyaz çiçekli bir bitkidir. Geleneksel tıpta binlerce yıldır kullanılan Civan perçemi, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yaygın şekilde yetiştirilir. Adını, Yunan kahramanı Aşil’den aldığı düşünülür. Bu kişi, askerlerin yaralarını tedavi etmek üzere Civan perçemi otundan yararlanmıştır. Günümüzde hâlâ doğal bir yara tedavisi ve regl söktürücü olarak kullanılmaya devam eder.

CİVAN PERÇEMİ FAYDALARI Civan perçemi faydaları aşağıda sıralanmıştır; ● Adet düzensizliğine karşı iyi bir savaşçıdır. Birçok kadın, adet gecikmelerinde bu bitkiden yararlanır. Ayrıca rahim kaslarını gevşetici etkisiyle regl dönemi sancılarını hafifletme etkisi de vardır. ● Sindirim sistemi üzerinde destekçi bir etkisi bulunur. Bilhassa gün içinde sürekli sindirim sorunu yaşayan birinin kullanması tavsiye edilir. Mide krampları, hazımsızlık ve gaz sancılarını iyileştirebilir.

● Yara iyileşmesini hızlandırabilir. Cilt yaralarının iyileşme sürecine destek olur ve antiseptik özellikleriyle bu sürecin sağlıklı olmasına yardımcıdır. ● Ağrı kesici etkisiyle öne çıkar. Kas ve eklem ağrılarını hafifletme etkisiyle dikkatleri üzerinde toplar. ● Antioksidan özellikleri, vücudun serbest radikallere karşı iyi olmasını ve bağışıklığın güçlenmesini destekler. CİVAN PERÇEMİ ZARARLARI Civanperçemi otu faydaları ile bilinen bir bitki olsa da potansiyel zararları da vardır. Her bitkide olduğu gibi civan perçeminin de her türlüsünde kontrollü olmakta yarar vardır. Çünkü özellikle hassas bünyelerde kontrollü kullanılmadığında Civan perçemi zararları ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

● Alerjik reaksiyon, civan perçeminin aşırı kullanıldığı durumlarda oluşabilir. Aynı şekilde topikal kullanımlardan önce alerji testi yapmak da fayda sağlar. ● Özellikle hamilelik döneminde kullanılması önerilmez. Civan perçeminin rahim kaslarını uyarıcı etkisi olduğundan bu dönemde kullanılmaması gerekir. ● Fazla tüketim durumunda baş dönmesi ve mide bulantısı gibi problemler ortaya çıkarabilir. CİVAN PERÇEMİ ADET SÖKTÜRÜR MÜ? En çok sorulan soruların başında “Civan perçemi adet söktürür mü?” vardır. Bu bitkinin kan dolaşımını hızlandırıcı ve rahim kaslarını harekete geçirici etkisi bulunur. Tam da bu nedenle bilhassa regl gecikmesi yaşayan kadınların kullanılması tavsiye edilir. Ancak aşırı ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

CİVAN PERÇEMİ KADIN HASTALIKLARINA İYİ GELİR Mİ? Bu noktada akıllara “Civan perçemi kadın hastalıklarına iyi gelir mi?” sorusu gelmiş olabilir. Geleneksel tıpta sıklıkla kullanılan civan perçemi, uzmanlar tarafından bilhassa kadın hastalıkları için tavsiye edilmiştir. Yara iyileşmesinin yanı sıra kadın hastalıklarına iyi gelişiyle bilinen Civan perçemi, kadınların sıkça kullandığı ek ürünlerden biridir.