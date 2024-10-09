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        Haberler Gündem Güncel Cizre Barajı çiftçilere can suyu olacak | Son dakika haberleri

        İnşasına bu ay başlanacak Cizre Barajı çiftçilere can suyu olacak

        Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeleri toplantısında konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Cizre Barajı'nın hizmete girmesi ile birlikte Cizre-İdil arasında çok ciddi oranda çiftçimiz sulama alanına kavuşmuş olacak" dedi. Toplantı sonunda Cizre-Silopi karayolu üzerinde bulunan İnci köyündeki yer fıstığı hasat çalışmaları incelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:23
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        Cizre Barajı çiftçilere can suyu olacak
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler" bilgilendirme toplantısı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

        Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday ile Şırnak merkez ve ilçelerdeki çiftçiler katıldı.

        "ÇOK BÜYÜK BİR BARAJ, HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

        İlçede tarımın geleceğinin parlak olduğunu belirten Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Cizre Barajı'nın inşasına bu ay başlıyoruz. Cizre-İdil arasında çok ciddi oranda çiftçimiz sulama alanına kavuşmuş olacak. Allah'ın izni ile bundan sonra kuru tarım değil, aynı zamanda sulu tarım yapmanın da önü açılmış olacak. Buğday yerine mısır ekeceğiz, pamuk ekeceğiz. Sulama ihtiyacı olan ürünleri, biraz getirisi yüksek olan ürünleri ekmenin inşallah önü açılmış olacak. Çok büyük bir baraj. Cizre'ye, İdil'e, Şırnak'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI

        Cizre Barajı için yer tespiti yaptıklarını belirten Kaymakam Baycar, en kısa sürede müteahhitlerin sahada işlerine başlayacağını söyledi. Baycar, "Biz ilçe kaymakamlığı olarak her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Yeter ki siz üretin. Çiftçilerden hibe ve destek programlarını yakından takip etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

        YER FISTIĞI HASAT ÇALIŞMALARI

        Toplantı sonunda Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday ile birlikte Cizre-Silopi karayolu üzerinde bulunan İnci köyündeki yer fıstığı hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

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