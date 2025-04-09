Cizre'de atık malzemelerden çocuk defilesi

Şırnak Cizre ilçesinde Cizre Yafes Ale Destek Merkezi, sıfır atık ve çevre bilincini aşılamak için çocuklardan oluşan sıfır atık ve geri dönüşüm defilesi ve sergi düzenledi.

Cizre Dengbej Evinde kurulan defile alanında atık malzemelerden yapılan giyim eşyaları, küçük çocuklar üzerinde sergilendi. Elbise ve kostümleri giyen çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu.

Defile ve sergi hakkında bilgi veren Cizre Yafes Aile Destek Merkezi Koordinatörü H. Gönül Yalazan, amaçlarının çocuklara sıfır atık ve çevre bilinci aşılamak oluğunu ifade etti. Yalazan, şunları söyledi:

"2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Aile Yılı ilan edilmesinden dolayı çocuklarımıza sıfır atık ve çevre bilincini aşılamayı hedeflerdik. Anne ve çocuklarıyla birlikte geri dönüşüm defilesinde bütün kıyafetler birlikte hazırlandı. Çok da güzel eğlenceli vakit geçirdiler. Sergi ve defile ile birlikte ortaya güzel şeyler çıktığına inanıyorum. Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakacağız.