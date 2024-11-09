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        Haberler Gündem Güncel Cizre Kaymakamlığı 25 okula park yaptı | Son dakika haberleri

        Cizre Kaymakamlığı 25 okula çocuk oyun parkı yaptı

        Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı, ilçede bulunan 25 okula çocuk oyun parkı kurdu. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Konak Anaokulunda yapılan parkın açılışında yaptığı konuşmada, "Çocukları mutlu görmek bizleri sevindiriyor ve verdiğimiz bütün çabaların neticesini mutlulukla, huzur ile görmüş oluyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:31 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:31
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        Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığı, ilçede bulunan 25 okula çocuk oyun parkı kurdu.

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        Cizre Kaymakamlığı himayesinde Cizre Güzelleştirme Derneği ve Cizre Kalkınma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneğinin hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün desteklediği "Haydi Çocuklar Oyun Zamanı Projesi " kapsamında 25 okula çocuk oyun parkı yapıldı.

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        Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Konak Anaokulunda yapılan parkın açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin isteği üzerine yaptıkları çocuk oyun parklarının açılışını yaptıklarını söyledi.

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        25 okula oyun parkı kurduklarını ifade eden Baycar, "Çocuklarımızın bir gülümsemesi dünyalara değer. Çocukları mutlu görmek bizleri sevindiriyor ve verdiğimiz bütün çabaların neticesini mutlulukla, huzur ile görmüş oluyoruz. Çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

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        #yerel haberler
        #şırnak haberleri
        #Cizre İlçesi
        #oyun parkı
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