Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Claudio Winck: Emre Belözoğlu ile iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum - Kasımpaşa Haberleri

        Claudio Winck: Emre Belözoğlu ile iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum

        Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Claudio Winck, Süper Lig'in ilk yarısının takım adına iyi geçmediğini belirterek, "Emre Belözoğlu ile iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Emre Belözoğlu'yla iyi sonuçlar alacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kasımpaşa, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde devam ediyor.

        Ligin ilk yarısını 3 galibiyet 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu topladığı 15 puanla 14. sırada tamamlayan lacivert-beyazlıların 31 yaşındaki futbolcusu Claudio Winck, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

        "İKİNCİ YARIDA DAHA İYİ İŞ ÇIKARACAĞIZ"

        Winck, ligin ilk yarısını iyi geçirmediklerini dile getirerek, "Özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda daha iyi sonuçlar alabilirdik. Şu andaki hedefimiz ligin ikincisi yarısında daha iyi bir iş çıkarmak üzerine. Bütün çalışmalarımız da o yönde oluyor. Ligin ilk yarısında ikinci yarısından daha iyi bir iş çıkaracağız" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "İYİ ÇALIŞMAMIZ LAZIM, KAMPI İYİ GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

        Kamp döneminin son derece önemli olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, Bence kamp dönemi çok önemli bir dönem. Takımdaki oyuncuların daha fazla vakit geçirmesi ve hazırlıklar için bunun değerini bilmemiz lazım. İyi çalışmamız lazım, kampı iyi geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

        "İKİNCİ YARININ ZOR OLACAĞINA EMİNİM"

        İkinci yarı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Claudio Winck, "İkinci yarının zor olacağını düşünüyorum. Çünkü her zaman olduğu gibi burası çok rekabetçi bir lig. Büyük takımlar, büyük oyuncular oynuyor burada. O yüzden ikinci yarının zor olacağına eminim. Biz yeteneğe ve bu işi yapabileceğimiz güce sahibiz. Günün sonunda ilk yarı yaptığımız işten daha iyi bir iş yapıp kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanıp sezon sonunda mutlu olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "EMRE HOCA İLE DAHA İYİ SONUÇLAR ALABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

        Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun çalışma tarzını anlayacak kadar uzun süredir birlikte olduklarının altını çizen Winck, "Herkes hem gelişim göstermeye hem daha iyi olmaya hem daha iyi antrenman yapmaya hazır. Bunu da yapıyoruz. Hep birlikte gelişerek Emre hoca ile birlikte daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum" dedi.

        "OYNAYACAĞIMIZ İLK MAÇTA GALİBİYETE ODAKLANMAMIZ LAZIM"

        Ligin ikinci yarısındaki ilk maçın Antalyaspor ile olmasının son derece kritik olduğunu sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Her maç önemli, her maçın değeri 3 puan. Antalyaspor direkt bizim rakibimiz. Oynayacağımız ilk maçta galibiyete odaklanmamız lazım. Galibiyet ve istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım" cümlelerine yer verdi.

        "HER ZAMAN İLERİYE GİDEN BİR OYUNCUYUM"

        Winck, Süper Lig'in ilk yarısında ortaya koyduğu performans hakkında ise, "Benim oyunum her zaman için ofansif bir oyundu. Kariyerimin her döneminde gol ya da asist katkısı sundum. Önemli olan bireysel sayılardan daha çok takımın başarılı olması. O yüzden kendi oyun tarzım olarak her zaman ileriye giden bir oyuncuyum. Umarım ikinci yarıda bu desteğime devam ederek iyi sonuçlar alırız" açıklamasını yaptı.

        "TÜRKÇE BİLDİĞİM ŞARKI 'AŞKIN OLAYIM'"

        Türkçe şarkıları ve yemekleri sevdiğini de aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Türkçe bildiğim şarkı olarak 'Aşkın Olayım' var. Sözlerini hiç bilmesem ve anlamasam da onu diyebilirim. Türk yemeklerini çok seviyorum. Özellikle et yemeklerini çok seviyorum" ifadelerimi kullandı.

        Türkçe de bir çok kelime bildiğine de dikkat çeken Claudio Winck, "'Selamünaleyküm, günaydın, nasılsın, çok iyiyim, sol, sağ, dur, çabuk' gibi kelimeleri biliyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elazığ'da güldüren görüntüler: Kardan adamın kafasını çaldı

        Elazığ'da bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir şahıs, kardan adamın kafasını çalarak kaçtı. Sabah gelen ve yaptıkları kardan adamın kafasını göremeyen şahıslar, güvenlik kamerasına baktı. Güvenlik kamerasına bakan şahıslar, kardan adamın kafasının çalındığını gördü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları