Clotie'ye 400 bin dolar yatırım geldi

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Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip, kullanıcılarının kişiselleştirilmiş stil deneyimi ile alışveriş yapmasına olanak sağlayan Clotie, ilk yatırımını almasının üzerinden henüz 8 ay geçmeden ikinci yatırım turunu tamamladığını duyurdu.

2020 yılının Temmuz ayında APY Ventures liderliğinde ve Angel Effect’in katıldığı tohum yatırımı turunda 700 bin TL yatırım alan girişimin, ikinci yatırım turunda 400 bin dolar yatırım aldığı kaydedildi. Verilen bilgiye göre, Angel Effect’in liderliğini üstlendiği bu turda ana yatırımcı APY Ventures iken Lima Ventures’ın yanı sıra melek yatırımcı olarak da Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Nazif Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, iyzico’nun Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu, Onur Gargılı, Enver Doğuş Kuran, Kemal Cihan Seyithanoğlu ve Seyfettin Ersen Erol yer aldı.

Yatırım liderliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, "Clotie’nin başarı hikayesi yolculuğuna ikinci kez eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni yatırımla birlikte daha da geniş kitlelere ulaşacağına, global için adımlar atacağına inanıyoruz. Bu süreçte sadece yatırım yaparak değil, sektörde tecrübeli ortaklarımız ile mentorluk ederek de yanlarında olacağız" dedi.

'ONLINE STYLING HİZMETİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer ise, "Girişimcilerimiz gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda başarılı olmaları durumunda desteğimizin süreceğini ilk andan itibaren biliyorlar. Bu şekilde daha cesur davranabildiklerini düşünüyoruz. Bu tura katılan değerli yatırımcıların tecrübeleriyle beraber Clotie daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Artık müşterilere daha akılcı ve farklı bir hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydeden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Nazif Orakçıoğlu, "Orka Holding ve Clotie ile beraber online satış kanallarını bir üst seviyeye taşıyacağız böylece müşterilerimizin online alışveriş serüvenine online styling hizmetiyle, moda sektöründe yine bir ilke imza atacağız" açıklamasında bulundu.

'İLK YATIRIM SONRASI 6 KAT BÜYÜDÜK'

Son olarak Clotie’nin kurucu ortaklarından Engin Can Kurt “Geçtiğimiz yıl temmuz ayında aldığımız yatırım sonrası kısa zamanda 6 kat büyüdük. Sektör deneyimleri ile Clotie’ye ekstra değer katacağını bildiğimiz, alanlarında öncü kişilerin katılımıyla tamamladığımız yatırım turu için heyecanlıyız. 2021 yılı Clotie için çok daha hızlı bir yıl olacak, sunduğumuz kişiselleştirilmiş yepyeni alışveriş deneyimini Türkiye’de ve farklı ülkelerde geniş kitlelere ulaştıracağız” diye konuştu.