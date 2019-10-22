Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde Club Brugge, PSG'yi konuk edecek. Gruptaki ilk iki maçında Real Madrid ve Galatasaray'ı mağlup eden PSG, 6 puanla lider durumda bulunuyor. Club Brugge ise Galatasaray ve Real Madrid ile berabere kalarak 2 puanla 3. sırada yer aldı.

CLUB BRUGGE: 0 - PSG: 1 (7' Icardi)

(Maçta ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Jan Breydel

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports

HAKEM: Daniel Siebert

CLUB BRUGGE: Simon Mignolet, Eduard Sobol, Simon Deli, Brandon Mechele, Krepin Diatta, Hans Vanaken, Mats Rits, Percy Tau, Clinton Mata, Charles De Ketelaere, Dennis

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

PSG: Keylor Navas, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thomas Meunier, Juan Bernat, Marco Verratti, Angel Di Maria, Ander Herrera, Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Tuchel

İKİ TAKIMDA DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Club Brugge'de Ruud Vormer, kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Fransız ekibinde ise Neymar, Draxler, Kehrer ve Gueye sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Club Brugge ile PSG tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecekler.

İKİ TAKIM DA LİDER

Belçika ekibi, 11. haftası geride kalan ligde 1 maç eksiğiyle 26 puanla lider durumda bulunuyor. PSG ise Fransa'da 10 maçta 24 puanla 1. sırada.