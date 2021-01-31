Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye zorunlu mu, android telefonlarda var mı?

Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır? Soruları yeni sosyal medya uygulamasını keşfedenler tarafından merak konusu oldu. Aslında bir haberleşme uygulaması olan Clubhouse diğer uygulamalara göre birçok farklılık gösteriyor. En önemli özelliği ise davet gönderilmeden kullanamıyorsunuz. Nasıl mı? İşte detaylar...

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse'ta yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı, görüntülü konuşma yapılmıyor.

Alışılagelmiş bir ana sayfa akışının olmadığı uygulamada, sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim sağlanıyor. Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

CLUBHOUSE NASIL KULLANILIR?

Uygulamada birçok oda bulunuyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz.

Bu odalarda ise iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir, ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.

— Çağrı Menteş (@cagrihoca) January 19, 2021

CLUBHOUSE DAVETİYE KODU GEREKLİ

Clubhouse uygulamasına üye olmak için halihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerini ekletmeye çalışıyor.

CLUBHOUSE DAVETİYE KODU NASIL ALINIR?

Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.

CLUBHOUSE ANDROID TELEFONLARDA VAR MI?

Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap eden ve halen geliştirilmesi devam eden bir mobil uygulama ve şu sıralar oldukça popüler. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Clubhouse için geliştiriciler Android versiyonu üzerinde halen çalışıyor, ancak Play Store’da henüz resmi uygulama bulunmuyor.