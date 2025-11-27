Cluny'deki 'Eczacı'nın Evi', Fransa'nın en eski binası olarak doğrulandı
Fransa'nın Cluny kasabasında bulunan Eczacı'nın Evi, bilimsel analizlerle 1090–1091 yılına tarihlendirilerek ülkenin bilinen en eski evlerinden biri olarak kayda geçti. Orta Çağ'dan günümüze ulaşan bu taş yapı, Romanesk detaylarıyla bin yıllık yaşamın izlerini gözler önüne seriyor
Fransa’nın Cluny kasabasında yapılan bilimsel araştırmalar, ülkenin en eski tarihli evini ortaya çıkardı.
“Eczacı’nın Evi” olarak bilinen yapı, gerçekleştirilen analizlere göre 1090–1091 kışında inşa edilmiş.
Bu taş ev, Orta Çağ’da bir eczacının konutu olarak kullanılmış ve Romanesk mimarinin özgün detaylarını hâlâ koruyor.
Yapının bugünkü sahibi Jean-Denis Salvèque, Orta Çağ mimarisi tutkunu bir restoratör olarak evi titizlikle yenileyip koruma altına aldı.
Bu keşif, Fransız mimari mirasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor ve ziyaretçilere yaklaşık bin yıl öncesinin gündelik yaşamına dair somut bir pencere açıyor.