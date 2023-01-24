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CNBC-e geri mi dönüyor? CNBC-e yeniden açılıyor iddiası!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz kanallarından biri olan CNBC-e, geri dönüyor iddiaları ile gündem olmuş durumda. Dünyaca ünlü birçok dizinin yayınlandığı kanalın dönüşüne ilişkin son bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

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  • CNBC-e geri mi dönüyor? CNBC-e yeniden açılıyor iddiası!

    2015 yılında yayın hayatına son veren CNBC-e'nin yeniden yayın hayatına başlayacağı iddiaları sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri oldu. İşte, söz konusu duruma dair ayrıntılar...
  • CNBC-e geri mi dönüyor? CNBC-e yeniden açılıyor iddiası!

    CNBC-e, TEKRARDAN YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

    CNBC-e kanalı iki kuşağa ayrılıyordu. Gündüz kuşağında iş ve ekonomi konuşulurken, akşam kuşağında ise dünyaca ünlü ödüllü dizi ve filmler sunuluyordu. Kapandıktan sonra ise kanalın adı TLC Türkiye olarak değiştirildi.
  • CNBC-e geri mi dönüyor? CNBC-e yeniden açılıyor iddiası!

    CNBC-e eski Genel Yayın Yönetmeni Artunç Kocabalkan, YouTube kanalı üzerinden kanalın tekrardan yayın hayatına başlayacağını açıkladı. 2021 yılından beri bunun için çaba gösterdiklerini söyleyen Kocabalkan, ABD’li kanal yetkililerinin Şubat ayında, anlaşmalar yapmak için Türkiye’ye geleceğini ve Mayıs ayında yayınlara başlayabileceğini belirtti.
  • CNBC-e geri mi dönüyor? CNBC-e yeniden açılıyor iddiası!

    “Türkiye’ye gelecek diyorum çünkü ya bizimle ya da başka biriyle CNBC-e Türkiye’de olacak. Mayıs ayı itibarıyla da yayına başlama ihtimali var. Bu konuda gösterdiğimiz çaba inşallah bir noktaya ulaşacak.”

    “Sizler hep, Türkiye’de şu anda finansal piyasaları, ekonomiyi ve pek çok gelişmeyi anlatmak açısından bizim sesimize ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz. Bizim de size ihtiyacımız var. Tükiye’de doğruların konuşulması çok önemli. Bu noktada mayısa kadar da gerekeni yapacağız ve pek çok yorumcuyla karşınızda olacağız.”
  • CNBC-e geri mi dönüyor? CNBC-e yeniden açılıyor iddiası!

    Günümüzde birçok yabancı dizi ve filmin yayın hakları; Netflix, Amazon ve Disney gibi dijital akış platformlarında. Bu sebepten ötürü, eskiden olduğu gibi çeşitli içerikler gösterilemeyebilir. Hatta sadece finans yayınları dahi yapılabilir.

    Yayın tekrarının internete yayılması üzerine videonun kaldırılması oldukça dikkat çekti. Peki sizler CNBC-e’nin tekrardan yayın hayatına başlayacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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