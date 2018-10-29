Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaş hayvanları kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirildi.



DHA'nın haberine göre, veteriner kontrolü için bekleyen kamyonun içerisinde bağlı halde bulunan çoban köpeği bu sırada kamyonun kasasından atladı. Boynundan zincirle bağlı bulunan köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı.

Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek kendi imkânlarıyla tekrar kasanın üzerine çıkmayı başardı. Köpeğin, kamyon kasasından düşmesi ve askıda kalması o sırada bölgede başka bir haber için bulunan gazeteci tarafından saniye saniye kaydedildi.

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