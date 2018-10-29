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Haberler > GÜNDEM > Bu mücadeleyi görenler dehşete düştü!

Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu

Ardahan'ın Posof ilçesinde ineklerin bulunduğu kamyonun kasasından atlayan çoban köpeği, boynundan iple bağlı olması nedeniyle asılı kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren hayvan, mücadelesinin ardından güçlükle tekrar kasanın üzerine çıkarak ölümden döndü. Köpeğin bu zor anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

29.10.2018 - 12:39 | Güncelleme: DHA

Bölgeye mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte yaylalardaki hayvan sahipleri de memleketlerine dönmeye başladı. Posof ilçesinin Baykent köyündeki büyükbaş hayvanları kamyona dolduran Hasan Türkez, ilçe merkezine getirildi.

DHA'nın haberine göre, veteriner kontrolü için bekleyen kamyonun içerisinde bağlı halde bulunan çoban köpeği bu sırada kamyonun kasasından atladı. Boynundan zincirle bağlı bulunan köpek yere düşmedi ve havada asılı kaldı.



Uzun bir süre kamyon kasasından sallanan ve boğulma tehlikesi geçiren köpek kendi imkânlarıyla tekrar kasanın üzerine çıkmayı başardı. Köpeğin, kamyon kasasından düşmesi ve askıda kalması o sırada bölgede başka bir haber için bulunan gazeteci tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 12
  • Misafir 8 saat önce
    Hayvan azap çekmiş ama gazetecide azaba haber uğruna ortak olmuş derim isa çeçen
  • Misafir 9 saat önce
    ay reklamınız batsın sizin ya hiç bir şeyi okuyamıyoruz reklamdan bu kadar olmaz ya
  • Misafir 9 saat önce
    gazeticinin köpeğe işkence etmek ten ne farkı kaldı, İnsan nasıl durabilir, böyle yazıklar olsun bir haber uğruna bu yapılırmı.
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