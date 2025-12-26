Habertürk
        Coca-Cola İçecek Orta Asya’da büyümeye devam ediyor

        12 ülkede 36 şişeleme fabrikası ve 3 meyve işleme tesisiyle faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), Tacikistan'daki Duşanbe tesisinde ikinci üretim hattını devreye aldı. Yeni üretim hattıyla birlikte CCI Tacikistan üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

        26.12.2025 - 16:18
        Tacikistan'da ikinci hattı da açtı
        Anadolu Grubu’nun bir parçası olan Coca-Cola İçecek (CCI), Orta Asya ve Kafkasya’da uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. CCI Tacikistan, Duşanbe tesisinde ikinci üretim hattını devreye aldı. Yeni üretim hattının açılışı, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı ve Duşanbe Belediye Başkanı Rüstem İmamali, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir, CCI Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Ahmet Kürşad Ertin ve CCI Tacikistan Genel Müdürü Burak Ateş’in katıldığı törenle gerçekleşti.

        12 ülkede 36 şişeleme fabrikası ve 10,000 çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, talepten önce yatırım ilkesi doğrultusunda Orta Asya’daki büyümesini sürdürüyor.Bu yatırımla birlikte tesisin üretim kapasitesinde önemli bir artış hedeflenirken, yerel ekonomiye sağladığı katkı da güçleniyor. CCI Tacikistan, yeni hat sayesinde 50 doğrudan ve 200’den fazla dolaylı ilave istihdam imkanı yaratacak. İkinci hattın devreye alınmasıyla birlikte Duşanbe tesisi geniş bir içecek ürün gamını yerel olarak üretmeye devam edecek.

        KAPASİTEYİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRACAK

        Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi, yeni yatırımla ilgili şunları söyledi: “Tacikistan, uzun vadeli büyüme vizyonumuz kapsamında odaklandığımız ülkeler arasında yer alıyor. Bu yatırım, yerel ekonomiye ve topluma katkı sağlama taahhüdümüzün somut bir göstergesi olacak. Duşanbe tesisimizde devreye aldığımız ikinci üretim hattıyla kapasitemizde de önemli bir artış elde edeceğiz.”

        CCI Tacikistan, 2015 yılında faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Tacikistan’ın önde gelen uluslararası yatırımcılarından biri oldu. 2023 Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması’na göre, CCI’nin Tacikistan ekonomisine yaptığı her 1 somoni yatırım, ülke ekonomisinde ilave 3 somoni yaratıyor. CCI ve değer zincirinin ülke ekonomisine toplam katkısı ülkedeki sanayi sektörünün net çıktısının yüzde 2,6’sını oluşturuyor.

        KADIN VE GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

        CCI, Tacikistan’ın 2023–2037 Yeşil Ekonomi Kalkınma Stratejisi ile uyumlu olarak, kadınların ve gençlerin güçlenmesini destekleyen, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği odağına alan çalışmalar da yürütüyor. Ülke genelinde hayata geçirilen Hohari Man Kadının Güçlenmesi Projesi ile sosyal girişimci kadınları destekliyor. Aynı zamanda Gençliğin Güçlenmesi girişimi kapsamında 2017 yılından bu yana Tacikistan Futbol Federasyonu ile iş birliği yapılarak, gençlerin spor yoluyla gelişimi teşvik ediliyor.

        CCI Tacikistan, Coca-Cola Vakfı’ndan sağlanan bir hibe desteğiyle Nisan 2024’te Su Yenileme Projesi’nin başlatılmasına öncülük etti. Orta Asya Bölgesel Çevre Merkezi’nin Tacikistan’daki ofisiyle iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında, Hatlon bölgesindeki kanallar rehabilite edilirken, atıl durumdaki tarım arazileri yeniden üretime kazandırıldı ve damla sulama sistemleri devreye alındı. Yürütülen çalışmalar, su kaynaklarının daha verimli kullanımını önemli ölçüde artırarak, bölge tarımının dayanıklılığına katkı sağlıyor.

        CCI Tacikistan sorumlu iş uygulamalarıyla da öne çıkıyor. Şirket, iş geliştirme ve vergi uyumundaki başarılarıyla, Tacikistan Cumhuriyeti’ne bağlı Vergi Komitesi tarafından 2021, 2022 ve 2023 yıllarında “En İyi Vergi Mükellefi” ödülüne layık görüldü.

        Eşini satırla öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

        Antalya'da kendisi gibi hemşire eşi Sevcan Demir Sakman'ı (26) satırla öldüren Halit Can Sakman (26), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın hak ettiği cezayı aldığını belirten Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, "Acım hafiflemeyecek a

