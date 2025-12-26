Coca-Cola İçecek Orta Asya’da büyümeye devam ediyor

Anadolu Grubu’nun bir parçası olan Coca-Cola İçecek (CCI), Orta Asya ve Kafkasya’da uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. CCI Tacikistan, Duşanbe tesisinde ikinci üretim hattını devreye aldı. Yeni üretim hattının açılışı, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı ve Duşanbe Belediye Başkanı Rüstem İmamali, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir, CCI Ülke Operasyonları İcra Kurulu Üyesi Ahmet Kürşad Ertin ve CCI Tacikistan Genel Müdürü Burak Ateş’in katıldığı törenle gerçekleşti.

12 ülkede 36 şişeleme fabrikası ve 10,000 çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, talepten önce yatırım ilkesi doğrultusunda Orta Asya’daki büyümesini sürdürüyor.Bu yatırımla birlikte tesisin üretim kapasitesinde önemli bir artış hedeflenirken, yerel ekonomiye sağladığı katkı da güçleniyor. CCI Tacikistan, yeni hat sayesinde 50 doğrudan ve 200’den fazla dolaylı ilave istihdam imkanı yaratacak. İkinci hattın devreye alınmasıyla birlikte Duşanbe tesisi geniş bir içecek ürün gamını yerel olarak üretmeye devam edecek.

REKLAM KAPASİTEYİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRACAK Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi, yeni yatırımla ilgili şunları söyledi: “Tacikistan, uzun vadeli büyüme vizyonumuz kapsamında odaklandığımız ülkeler arasında yer alıyor. Bu yatırım, yerel ekonomiye ve topluma katkı sağlama taahhüdümüzün somut bir göstergesi olacak. Duşanbe tesisimizde devreye aldığımız ikinci üretim hattıyla kapasitemizde de önemli bir artış elde edeceğiz.” CCI Tacikistan, 2015 yılında faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Tacikistan’ın önde gelen uluslararası yatırımcılarından biri oldu. 2023 Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması’na göre, CCI’nin Tacikistan ekonomisine yaptığı her 1 somoni yatırım, ülke ekonomisinde ilave 3 somoni yaratıyor. CCI ve değer zincirinin ülke ekonomisine toplam katkısı ülkedeki sanayi sektörünün net çıktısının yüzde 2,6’sını oluşturuyor. KADIN VE GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR CCI, Tacikistan’ın 2023–2037 Yeşil Ekonomi Kalkınma Stratejisi ile uyumlu olarak, kadınların ve gençlerin güçlenmesini destekleyen, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği odağına alan çalışmalar da yürütüyor. Ülke genelinde hayata geçirilen Hohari Man Kadının Güçlenmesi Projesi ile sosyal girişimci kadınları destekliyor. Aynı zamanda Gençliğin Güçlenmesi girişimi kapsamında 2017 yılından bu yana Tacikistan Futbol Federasyonu ile iş birliği yapılarak, gençlerin spor yoluyla gelişimi teşvik ediliyor.