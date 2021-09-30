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Coca-Cola İçecek (CCI) ve Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı’nın (UzSAMA) 6 Ağustos’ta LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) çoğunluk hissesi için Hisse Alım Sözleşmesi imzaladıklarını açıklamasının ardından, satın alma işlemi tüm ilgili hükümet ve mutad onayların alınmasını müteakiben resmen tamamlandı.

Sürecin tamamlanmasıyla ilgili anlaşmanın, Çarşamba günü Özbekistan Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Özbekistan Ekonomi Forumu’nda imzalandığı kaydedildi.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde CCI'nın 252.28 milyon dolar karşılığında UzSAMA’nın CCBU’daki yüzde 57.118 hissesinin sahibi olduğu açıklandı. CCBU’nun kalan hisseleri ise dolaylı olarak The Coca-Cola Company’ye ait bulunuyor.

'BÖLGENİN POTANSİYELİNE HER ZAMAN İNANDIK'

Coca-Cola İçecek ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, imza törenindeki konuşmasında, "Bugün tarihsel ve kültürel bağlarıyla, kardeş ülkeler Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. Anadolu Grubu Orta Asya’da uzun bir yatırım geçmişine sahip. Bölgenin potansiyeline her zaman inandık ve tüm yatırım kararlarımızda elde ettiğimiz sonuçlar, duyduğumuz bu güveni haklı çıkardı. Anadolu Grubu olarak yatırımlarımıza devam etmeyi ve hem Özbekistan halkı için istihdam yaratmayı hem de ülkenin ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz" dedi.

Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, satın almayla ilgili olarak, "Bu satın alma, Coca-Cola Sistemi içindeki en güçlü ortaklardan biri olarak konumumuzu daha da sağlamlaştırırken, coğrafyalarımızdaki en iyi FMCG oyuncusu olma vizyonumuza da hizmet ediyor. Tüketicilerin, çalışanların, toplumun ve Özbek devletinin yararı doğrultusunda CCBU'nun işini ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Özbekistan Orta Asya’da nüfus bakımından en büyük ve alkolsüz içecek pazarında kişi başı tüketimin en düşük olduğu ülke. Yaklaşık 30 yıldır bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bu deneyimimizden ve öğrendiklerimizden hareketle büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Satın alım ile ilgili olarak Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov da, "Tüm uluslararası ve Türk yatırımcıları gelecekteki özelleştirme süreçlerine de davet ediyoruz" dedi.