Coco Gauff tarih yazıyor! Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Coco Gauff şampiyon oldu. Daha önce Fransa Açık finaline çıkan ve Swiatek'e yenilen Gauff, kariyerinde bir ilki daha başardı. 15 yaşındayken dünya sıralamasında ilk 50'ye giren en genç tenisçi olan Gauff, Wimbledon'da ise Venus Williams'ı eleyerek ses getirmişti

Anadolu Ajansı Giriş: 10.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:15 facebook

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