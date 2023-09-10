Coco Gauff tarih yazıyor!
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Coco Gauff şampiyon oldu. Daha önce Fransa Açık finaline çıkan ve Swiatek'e yenilen Gauff, kariyerinde bir ilki daha başardı. 15 yaşındayken dünya sıralamasında ilk 50'ye giren en genç tenisçi olan Gauff, Wimbledon'da ise Venus Williams'ı eleyerek ses getirmişti
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Coco Gauff şampiyon oldu.
New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 6 numarası Coco Gauff karşılaştı.
Arthur Ashe Stadı'nda oynanan maçın ilk setini 6-2 kaybeden 19 yaşındaki Gauff, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak kariyerinin ikinci grand slam finalinde ilk zaferine ulaştı.
WIMBLEDON'DA İLK TURDA ELENMİŞTİ
Gauff, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ilk turda elenmişti. ABD'li Sofia Kenin, tek kadınlarda Gauff'u ilk turda 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek 2. tura çıkmıştı.
FRANSA AÇIK FİNALİNDE, SWIATEK'E YENİLMİŞTİ
2022'de Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşan Gauff, 68 dakika süren maçta 6-1 ve 6-3'lük setlerle rakibine boyun eğmişti.
WIMBLEDON'DA VENUS WILLIAMS'I YENEREK ADINI DUYURMUŞTU
Gauff, 2019'da Wimbledon'da 7 grand slam şampiyonluğu bulunan Venus Williams'a karşı aldığı galibiyetle adını duyurmuştu.
2020'DE İLK 50'YE GİREN EN GENÇ TENİSÇİ OLMUŞTU
2019 Linz Açık Turnuvası'nda kariyerinin WTA düzeyindeki ilk tekler şampiyonluğunu kazanan Gauff, 2020 yılında dünya sıralamasında 15 yaşındayken 49. sıraya yükselmiş ve ilk 50'ye giren en genç sporcu olmuştu.