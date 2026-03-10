Dizi setinde çocuk oyunculara cinsel istismardan yargılanan oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield, şimdi de 1991 yapımı 'Strays' filminde birlikte çalıştığı rol arkadaşı Claudia Christian tarafından cinsel saldırıyla suçlandı. Christian, polis ifadesinde, Busfield'ın kendisini yakalayıp duvara fırlattığını ve karavanında replik provası yaparken kendisini zorla öptüğünü iddia etti. Christian, saldırının Busfield'ı itip karavandan hızla çıkmasıyla sona erdiğini öne sürdü.

Busfield, sözcüsü aracılığıyla Christian'ın tüm iddialarını reddetti. Busfield ayrıca, Christian'a saldırmaktan dolayı cezai olarak suçlanmadığına da dikkat çekti.

Oyuncun sözcüsü, "Şu anki dava, itibarını ve kariyerini yerle bir eden, ergenlik öncesi erkek çocuklarla ilgili bir iddiaya dayanıyor. 35 yıl öncesine ait, yetişkin bir kadınla ilgili iddialar ile ergenlik öncesi erkek çocuklar arasında kesinlikle hiçbir bağlantı yok" açıklamasını yaptı.

Claudia Christian

Busfield, şubat ayında çocuklara yönelik cinsel istismardan dört ayrı suçtan yargılanmaya başladı. Suçlamalar, Busfield'in yönettiği 'The Cleaning Lady' adlı televizyon dizisinde rol alan iki küçük erkek kardeşin iddialarına dayanıyor.

İki çocuk, Emmy ödüllü Busfield'ın, dizinin Albuquerque setinde kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu iddia etti. Çocukların ebeveynleri, oyuncunun bu tacizi birden fazla kez yaptığını öne sürdü. Belgelere göre, 2022 ila 2024 arasında gerçekleştiği iddia edilen taciz olayları sırasında çocuklar, 7 ve 8 yaşlarındaydı.