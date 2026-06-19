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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğuyla birlikte 8.kattan atladı | Son dakika haberleri

        Çocuğuyla birlikte 8.kattan atladı

        Gaziantep'te bir kadın, kucağına aldığı 4 yaşındaki oğluyla birlikte 8'inci kattan atladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, ağır yaralanan oğlunun tedavisinin ise sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 22:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çocuğuyla birlikte 8.kattan atladı

        İHA'nın haberine göre; olay, öğle saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Zeliha B. (32), kendisiyle yaşayan 4 yaşındaki oğlu A.B.'yi kucağına alarak 8'inci kattaki evlerinden bilinmeyen bir nedenle aşağı atladı. Olayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası siteye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonrası durumu ağır olan anne Zeliha B. ile oğlu A.B. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Zeliha B., hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı oğlu A.B.'nin hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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