Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!

Korkunç olay Maltepe'de meydana geldi. 5 yaşındaki oğlu ile birlikte motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan Murat Demirhan adlı kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Murat Demirhan ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

KENDİSİ ÖLDÜ OĞLU YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirhan ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Demirhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken çocuğunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.