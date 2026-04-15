Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Çocuklar 23 Nisan’ı İş Sanat’ta kutluyor

        Çocuklar 23 Nisan’ı İş Sanat’ta kutluyor

        23 Nisan coşkusu İş Sanat'ta atölyelere taşınıyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen ücretsiz etkinliklerle, çocuklar hem eğlenceli hem öğretici bir bayram deneyimi yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 16:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minik sanatseverler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İş Sanat’ın müzelerindeki yaratıcı sanat atölyelerinde kutluyor. Tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölye programları çocuklara birbirinden eğlenceli ve öğretici seçenekler sunuyor.

        BAYRAMA ÖZEL ATÖLYELER

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin Renkli Bayramımız, Şehirde Kutlama Var! ve Benim Fırçamdan 23 Nisan gibi atölyelerinde çocuklar önemli sanatçılarımızla tanışıyor ve bayram coşkusunu sanat dolu birer anıya dönüştürüyor.

        İş Sanat’ın çocuklara özel hazırlanan Elmamın Rengi: Kırmızı, Kayığımın Rengi: Mavi ve Çizmemin Rengi: Sarı kitaplarının yazarı Burcu Ural Kopan da 23 Nisan’da bir atölye çalışması düzenliyor: Renklerin Dünyasına Yolculuk atölyesinde yazar, çocuklara bu kitaplarına ilham veren eserlerdeki detayları nasıl keşfettiğini anlatacak. Ardından da çocuklar kendi renk üçlemelerini seçerek yepyeni hikâyeler yazacaklar.

        MİNİKLERDEN GELECEĞE MEKTUPLAR

        Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nin 23 Nisan’a özel El Ele Gelecek ve Geleceğe Mektup atölyelerinde minik katılımcılar haklarını öğreniyor ve geleceğe dair umutlarını yaratıcı zarf tasarımlarıyla kalıcı birer hatıraya dönüştürüyor.

        ANKARA’DA TASARIM ZAMANI

        Ankara, Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin atölyelerinde çocuklar hem el becerilerini geliştiriyor hem de gözlem yeteneklerini pekiştiriyorlar. Bayram coşkusunu 23 Nisan’dan Sevgiler ve Taç Tasarlıyorum atölyelerinde kendi tasarladıkları bayram kartpostalları ve tören taçları ile kutluyorlar.

        Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz olarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 21-26 Nisan tarihleri arasında ücretsizdir. İstanbul, Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

        Ücretsiz İş Sanat Atölyeleri şu şekilde:

        #İş Sanat
        #23 Nisan
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
