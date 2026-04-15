Çocuklar 23 Nisan’ı İş Sanat’ta kutluyor

Minik sanatseverler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İş Sanat’ın müzelerindeki yaratıcı sanat atölyelerinde kutluyor. Tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölye programları çocuklara birbirinden eğlenceli ve öğretici seçenekler sunuyor.

BAYRAMA ÖZEL ATÖLYELER

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin Renkli Bayramımız, Şehirde Kutlama Var! ve Benim Fırçamdan 23 Nisan gibi atölyelerinde çocuklar önemli sanatçılarımızla tanışıyor ve bayram coşkusunu sanat dolu birer anıya dönüştürüyor.

İş Sanat’ın çocuklara özel hazırlanan Elmamın Rengi: Kırmızı, Kayığımın Rengi: Mavi ve Çizmemin Rengi: Sarı kitaplarının yazarı Burcu Ural Kopan da 23 Nisan’da bir atölye çalışması düzenliyor: Renklerin Dünyasına Yolculuk atölyesinde yazar, çocuklara bu kitaplarına ilham veren eserlerdeki detayları nasıl keşfettiğini anlatacak. Ardından da çocuklar kendi renk üçlemelerini seçerek yepyeni hikâyeler yazacaklar.

MİNİKLERDEN GELECEĞE MEKTUPLAR

Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nin 23 Nisan’a özel El Ele Gelecek ve Geleceğe Mektup atölyelerinde minik katılımcılar haklarını öğreniyor ve geleceğe dair umutlarını yaratıcı zarf tasarımlarıyla kalıcı birer hatıraya dönüştürüyor.

ANKARA’DA TASARIM ZAMANI

Ankara, Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin atölyelerinde çocuklar hem el becerilerini geliştiriyor hem de gözlem yeteneklerini pekiştiriyorlar. Bayram coşkusunu 23 Nisan’dan Sevgiler ve Taç Tasarlıyorum atölyelerinde kendi tasarladıkları bayram kartpostalları ve tören taçları ile kutluyorlar.

Tüm atölyelerin tarih ve saatlerine İş Sanat’ın internet sitesinden ulaşabilir, ücretsiz olarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 21-26 Nisan tarihleri arasında ücretsizdir. İstanbul, Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Ücretsiz İş Sanat Atölyeleri şu şekilde: