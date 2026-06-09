Çocuklar kamyonetin altında kaldı

Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri: CHP'de gergin salı; 2 ayrı grup toplantısı, Cumhurbşakanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye devlet vizyonudur, LGS'bir ilk

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.CHP'DE GERGİN SALI: 2 AYRI GRUP TOPLANTISIBugün CHP'de grup toplantısı gerilimi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel saat 13.30'da CHP'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşmak istedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'in... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.CHP'DE GERGİN SALI: 2 AYRI GRUP TOPLANTISIBugün CHP'de grup toplantısı gerilimi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel saat 13.30'da CHP'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşmak istedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'in önünde de hareketlilik başladı. İki tarafın destekçileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaretçi alınmayacağını söyledi.MANSUR YAVAŞ'TAN ÇAĞRIBu dakikalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır" mesajını paylaştı.KILIÇDAROĞLU'NDAN SAAT 14.00'TE GENEL MERKEZ ÇAĞRISIArdından da Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın bu paylaşımını alıntılıyarak partilileri saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. Mesajında "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!" ifadelerine yer verdi.ÖZGÜR ÖZEL: BİR ZAFER OLARAK GÖRMÜYORUMSaat 13.30'da CHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Özgür Özel, "Bugün burada konuşmayı kendi adıma bir zafer olarak görmüyorum. Ancak CHP'nin seçilmiş genel başkanının burada konuşması, Dikmen Kapısı önünde toplanan insanların, sizlerin demokrasi sevgisindendir. Biz seçene, seçilene saygılıyız. O nedenle bugün burada olanlar çok kıymetlidir." dedi.KILIÇDAROĞLU: BENİM KOLTUK DERDİM YOKSaat 14'te CHP Genel Merkezi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise "CHP kurultaylarında para, pul, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in partisidir. Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız." dedi.BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E: AKLISELİME DAVET EDİYORUMGrup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde de CHP'de yaşananlar vardı. Bahçeli, "Özgür Özel'e düşen aklıselimle hareket etmek" dedi ve "CHP'de iki ayrı yön iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızda" diye de ekledi. CUMHURBŞAKANI ERDOĞAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET VİZYONUDURBu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları Açılış Töreni'nde konuştu, "Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır." diyen Erdoğan, "Süreç, hedeflerimizle uyumlu şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, milletin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.TRUMP'TAN İRAN MESAJ: ANLAŞMA 2 - 3 GÜN İÇİNDE İMZALANABİLİRDün dünya gündeminde İsrail - İran hattında alevlenen çatışmalar vardı. Neyseki gün bitmeden çatışmaların durulduğu haberi de gelmişti. Bugün ABD Başkanı Trump, İran ile olası anlaşmanın 2 veya 3 gün içinde imzalanabileceğini söyledi.LGS'DE 924 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİYE BESLENME PAKETİHafta sonu önemli bir sınav var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek LGS kapsamında, velilerin onay verdiği 924 bin 191 öğrenciye ilk kez beslenme paketi dağıtılacak. Daha Az Göster