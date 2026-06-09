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        Çocuklar kamyonetin altında kaldı

        Konya'da kavşakta kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan sürücü yola savrulurken, aynı aileden 3 çocuk kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar ve sürücü hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 20:24 Güncelleme:
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        Çocuklar kamyonetin altında kaldı

        Konya’da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yola savruldu, beraberindeki 3 çocuk ise kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan 3 çocuk ile sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı üzerinde elektrikli bisiklete çarptı.

        Üzerinde 4 kişinin bulunduğu bisikletin sürücüsü, çarpmanın etkisiyle yola savruldu, beraberinde aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. adlı çocuklar ise kamyonetin altında kalarak sürüklendi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemedi. Kamyonet sürücüsü Z.Y.'yi gözaltına alan polis, kazaya ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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