

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu 6´ncı sınıf öğrencisi Metehan Şanlı fen bilimleri ders ödevi için `ısı yalıtımlı ev´ proje maketini hazırladı. Okula gitmek üzere evden çıkan Metehan´a yolda çocuklar sataştı. Bu esnada elindeki maket parçalandı. Metehan, polis merkezine giderek ödevine zarar veren çocuklardan şikayetçi oldu.

Metehan'ın "Ben şimdi öğretmenime nasıl anlatacağım" diyerek gözyaşı dökmesi üzerine polis memuru, Metehan´ın öğretmenini cep telefonundan aradı. Polis durumu anlatarak parçalanan maketin fotoğrafını cep telefonuyla öğretmene gönderdi. Telefonda öğretmeniyle görüşen Metehan daha sonra polislere teşekkür ederek okuluna gitti.