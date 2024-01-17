Haberler Yaşam Çocuklar öğrenirken eğleniyor: Eğitici hediyelerle karne sevinci

Çocuklar öğrenirken eğleniyor: Eğitici hediyelerle karne sevinci Her dönem karne günü yaklaştığında çocuklar heyecanlanır ve çocuğunuzu ödüllendirmek için hediye almak istersiniz. Çocuklarınızı mutlu edecek karne hediyesi alırken onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz. Peki, bu tarz hediyelerin yanı sıra çocuklarınızın hem eğleneceği hem de öğrenmelerini sağlayacak hediyeleri öğrenmek ister misiniz? İşte, sizin için çocuğunuza alabileceğiniz karne hediyesi fikirleri... Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Öğrenciler yarıyıl tatiline giriyor ve yepyeni bir karne dönemi başlıyor. Çocuklar, ailelerinin sözleriyle onları tebrik etmesinin yanı sıra somut hediyelerden de hoşlanırlar bu sebeple çocuklarınıza hediye almak isteyebilirsiniz. Peki, çocuklarınızın öğrenirken keyif almalarına ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek hediyeler ister misiniz? İşte, ara tatil karne hediyesi fikirleri...

2 Şurada Paylaş!







YAPBOZ Yapbozlar çocuklarınızın görsel hafızasına ve zeka gelişimine katkı sağlaması açısından ayrı bir yere sahiptir. Yapbozların bir diğer artısı da çocuklarınızın bu becerileri eğlenerek kazanmasıdır. Aynı zamanda çocuklarınıza puzzle yaparken eşlik edebilir, siz de bu eğlenceli aktiviteye birlikte katılabilirsiniz.