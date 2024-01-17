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        Haberler Yaşam Çocuklar öğrenirken eğleniyor: Eğitici hediyelerle karne sevinci

        Çocuklar öğrenirken eğleniyor: Eğitici hediyelerle karne sevinci

        Her dönem karne günü yaklaştığında çocuklar heyecanlanır ve çocuğunuzu ödüllendirmek için hediye almak istersiniz. Çocuklarınızı mutlu edecek karne hediyesi alırken onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz. Peki, bu tarz hediyelerin yanı sıra çocuklarınızın hem eğleneceği hem de öğrenmelerini sağlayacak hediyeleri öğrenmek ister misiniz? İşte, sizin için çocuğunuza alabileceğiniz karne hediyesi fikirleri...

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        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:56
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        Öğrenciler yarıyıl tatiline giriyor ve yepyeni bir karne dönemi başlıyor. Çocuklar, ailelerinin sözleriyle onları tebrik etmesinin yanı sıra somut hediyelerden de hoşlanırlar bu sebeple çocuklarınıza hediye almak isteyebilirsiniz. Peki, çocuklarınızın öğrenirken keyif almalarına ve yaratıcılıklarını geliştirebilecek hediyeler ister misiniz? İşte, ara tatil karne hediyesi fikirleri...

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        YAPBOZ

        Yapbozlar çocuklarınızın görsel hafızasına ve zeka gelişimine katkı sağlaması açısından ayrı bir yere sahiptir. Yapbozların bir diğer artısı da çocuklarınızın bu becerileri eğlenerek kazanmasıdır. Aynı zamanda çocuklarınıza puzzle yaparken eşlik edebilir, siz de bu eğlenceli aktiviteye birlikte katılabilirsiniz.

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        ATLAS VE DÜNYA KÜRESİ

        Atlas ve dünya küresi, coğrafya konularını görsel olarak keşfetmeyi sağlayarak yerler arasındaki ilişkileri anlamada yardımcı olur ve genel kültürü artırır. Bununla birlikte, bu konuları daha rahat öğrenebilmesi için örneğin küreyi arada bir çıkartıp rastgele bir şekilde bu ülke nerede şeklinde oyun oynayabilirsiniz. Atlas içinse İsim-şehir oyununda çocuğunuzun yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

        4

        ORİGAMİ

        Origami, el becerilerini geliştirmeye ve mantıksal düşünmeyi teşvik etmeye yardımcı olan bir kağıt oyunudur. Ayrıca kağıt katlama sanatı, çocuklara sabır ve detaylara dikkat etme yeteneği kazandırır, bu kağıtları çocuğunuzla birlikte yaparak eğlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

        5

        BOYAMA KİTABI

        Boyama kitapları, çocukların sanatsal ifade yeteneklerini geliştirmelerine ek olarak renkleri tanımalarına ve odaklanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda boyamaya odaklandıkları için stresi azaltıcı bir etki sağlayabilir.

        6

        LEGO

        Lego, çocukların yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Yapı taşlarıyla oynarken tasarlama ve inşa etme süreçlerini de öğrenirler. Bu oyun hem tek başına hem de aileyle oynanabildiği için her şekilde çocuklar için eğlenceli olabilir.

        7

        MÜZE GEZİSİ

        Müze gezileri; tarih, bilim veya sanat müzelerinde gerçekleşebilir. Bu tür geziler, öğrencilere somut öğrenme deneyimleri sunarak konuları daha derinlemesine anlamalarına katkıda bulunur. Ayrıca, yeni bir yer gezmek çocuklar için eğlenceli bir aktivitedir.

        8

        MÜZİK ENSTRÜMANI

        Bir enstrüman çalmak; çocukların disiplin, ritim duygusu ve sanatsal ifade yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur. Müzik, öğrenmeyi eğlenceli ve duygusal olarak zengin kılar.

        9

        KİTAP

        Okuma becerilerini artıracak, hayal güçlerini genişletecek, eğitimlerine katkı sağlayacak kitapları değerlendirmek de karne hediyeleri için ideal bir seçenek olabilir. Bu sayede çocuklarınızın yaşına uygun masal kitapları, romanlar veya klasik eserler arasından seçim yapabilirsiniz. Bu hediyeyle, çocuklarınızın okuma alışkanlığı kazanmaları için büyük bir adım atabilirsiniz.

        Kaynak: Buzzfeed

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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