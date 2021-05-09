Çocuklara uygun aşı geliştirme yarışı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyada koronavirüs aşısına erişim için yarış sürerken, aşı geliştiren önde gelen ilaç firmaları arasında çocuklara uygun aşı geliştirme yarışı da devam ediyor.

Pfizer/BionTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson 6 aylık bebeklerden başlayarak 17 yaşına kadar uygulanabilecek aşıyı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak Oxford/AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı kanda pıhtılaşma iddiaları nedeniyle beklemeye alındı.

Pfizer/BionTech'in 6 ay ve 2 yaş arasındaki çocuklara uygulanacak aşı çalışmaları henüz Faz 1'de. Moderna ve Oxford/AstraZeneca'nın 6 ay-2 yaş arası için aşı çalışmaları Faz 2/3 aşamasında.

Johnson&Johnson’ın aşısı henüz klinik aşamada.

İlaç firmalarının 2-5 yaş arasındaki aşı çalışmaları ise şu aşamada;

Pfizer/BionTech Faz 1, Moderna ve Oxford/AstraZeneca Faz 2/3, Johnson&Johnson ise henüz klinik aşamada.

5-11 yaş arasındaki çocuklar için geliştirilen aşı çalışmalarında da durum 2-5 yaş çalışmalarıyla aynı. Pfizer/BionTech Faz 1, Moderna ve Oxford/AstraZeneca’nın Faz 2/3, Johnson&Johnson ise henüz klinik aşamada.

BIONTECH 12-15 YAŞ İÇİN ACİL KULLANIM ONAYI BEKLİYOR

Pfizer/BionTech'in 12-15 yaş arasındaki çocuklar için geliştirdiği aşı Faz 3 aşamasında yüzde 100 etkinlik gösterdi. Pfizer/BionTech, FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) ve EMA’ya (Avrupa İlaç Ajansı) acil kullanım onayı için başvurdu.

Öte yandan, 12-15 yaş arasındaki çocukları için Moderna, Oxford/AstraZeneca Faz 2/3 aşamasında, Johnson&Johnson ise henüz klinik aşamada.

Pfizer/BionTech'in 16-17 yaş arasındakiler için hazırladığı aşı kullanıma hazır.

Son olarak, Moderna, Oxford/AstraZeneca ve Johnson&Johnson Faz 2/3 aşamasında.