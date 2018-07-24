Ahu Yağtu, diğer ünlü isimlere örnek teşkil edecek bir davranışta bulundu. Habertürk'ten Arif Hür'ün özel haberine göre Yağtu, İzmir'in Bademler Köyü'ndeki çocukların kültürel ve zihinsel açıdan gelişmelerine katkıda bulunan Hobbit House adlı müze ev'e kitap ve kıyafet yardımında bulundu.

Ünlü moda tasarımcısının, Bademler Köyü'nde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına verilmek üzere 80'i aşkın çizgi film kitabının yanı sıra oğlu Kemal'in küçülen bazı kıyafetlerini de teslim ettiği öğrenildi.

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