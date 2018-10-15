Anneleri tarafından 4 yıl önce DEAŞ’a kaçırılan Umut K. (8) ve Hatice Nisa K. (6), annelerinin ölmesiyle Irak’ta yetim ve sahipsiz kaldı. İki kardeş Bağdat’taki Rusafa Cezaevi’nde çocukların tutulduğu kampta Türkiye’deki babalarına kavuşmayı bekliyor...

Anne ve babalarının zorla DEAŞ’ın hüküm sürdüğü topraklara götürdüğü çocukların dramı sürüyor. Geçen hafta Bağdat’taki Salihiye Yetimhanesi’nden alınarak Türkiye’ye getirilen 17 çocuk dışında bir kısmı yetim, diğerleri ise Bağdat’taki Rusafa cezaevinde tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında kalan yaklaşık 450 Türk çocuk bulunuyor. Bu çocuklardan ikisi olan 8 yaşındaki Umut ile kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi Hatice Nisa K. (6) Rusafa Cezaevi kompleksi içinde çocukların tutulduğu kampta hayatta kalmaya çabalıyor.

KİMLİK NO: 363 VE 364

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Emniyet tarafından Irak’tan istenen kimlik doğrulaması için aileye çocukların fotoğrafları getirildi. Yılmaz K., Bağdat-363 ve Bağdat-364 numaralarıyla kimliklendirilen iki kardeşin kendi çocukları olduğunu doğruladı. Baba Yılmaz K., şöyle konuştu:

"Yıllar sonra çocuklarımı ilk kez gördüm. Şimdi her gece rüyama giriyorlar. Çocuklarımın yüzüne, sesine hasret kaldım. İmkanım olsa oraya gidip kavga, dövüş çocuklarımı alayım, geleyim diyorum. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Umut’la son konuştuğumuzda ‘Baba seni çok özledik’ demişti. Sesi kulaklarımdan gitmiyor. Devletimizden tek isteğim çocuklarımı bir an önce bana getirmeleri. Artık dayanacak gücüm kalmadı."

"ÇARŞAFLI ARKADAŞLARI DEĞİŞTİRDİ"

Tekirdağ’da nakliye şoförü olarak çalışan Yılmaz K. (32), 2008’de Fatma K. (28) ile evlendi. İki yıl sonra 2010’da çiftin ilk çocukları Umut dünyaya geldi. 2012’de ise kızları Hatice Nisa K. doğdu. Yılmaz K.’nın anlatımına göre evlendiklerinde namazını kılan ancak radikal olmayan Fatma K. bir süre sonra giderek radikalleşti. Yılmaz K., “Eski eşimin o dönem bazı çarşaflı arkadaşları vardı. Ben onların etkisinde kaldığı için aşırı dindarlaştığını düşünüyorum” diyor.

Fatma K. bundan 4 yıl önce 2018’de bir gece ansızın iki çocuğunu da yanına alarak evden kaçtı. Eve geldiğinde çocuklarını ve eşini bulamayan Yılmaz K., hemen emniyete başvurdu.

"ALLAH YOLUNDA ÖLELİM" DEDİ

Yapılan araştırmalara rağmen bir ses çıkmadı. Bir ay sonra evi arayan Fatma K., bir süre Türkiye’de saklandıktan sonra Suriye’ye geçtiklerini söyledi. Eşi Yılmaz’a da, “Sen de Suriye’ye gel. Birlikte Allah yolunda ölelim” dedi. Yılmaz K., “Eşim Fatma gitmeden bir hafta, 10 gün kadar önce bana, ‘Suriye’ye DEAŞ’a gidelim’ dedi. Ben de herhalde benimle dalga geçiyor diyerek çok önemsemedim. Ancak gitmeyi aklına o zaman koymuş” diye konuşuyor.

SON GÖRÜŞME 2 YIL ÖNCE

Yılmaz K., bu süre içinde devamlı eşinden çocuklarını göndermesini istedi ancak Fatma K. buna hiç bir zaman olumlu yanıt vermedi. Fatma K., bir süre sonra çocukları da alarak Suriye’den Irak’a geçti. Irak’ta ise Aralık 2017’de Türkiye’ye getirilen Alparslan K.’nın babası Muhammet Çelik ile evlendi. Alparslan K. da DEAŞ’a katılan babası Muhammet Çelik tarafından 4 yıl önce zorla Suriye’ye götürülmüştü. İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Gri Liste’de aradığı Muhammet Çelik, 2015’te Irak’ta DEAŞ ile katıldığı bir eylemde öldürüldü. Bundan bir süre sonra da Fatma K. hayatını kaybetti. Yılmaz K. eski eşinin çocuklarını kendisiyle son kez 2016 Eylül ayındaki Kurban Bayramı’nda görüştürdüğünü söylüyor.

NEREDE KALIYORLAR?

Annelerinin ölümünden sonra Irak Ordusu’na teslim edilen kardeşler, Bağdat’taki Salihiye Yetimhanesi’nde sanılıyordu. Üç kez yetimhaneye giden Türkler, iki kardeşi bir kez bile göremedi. Irak hükümetinin Rusafa Cezaevi’ndeki kimlik tespiti çalışmalarında Umut ve Hatice Nisa’nın cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Umut ve Hatice Nisa geçtiğimiz hafta Türkiye’ye getirilen 17 yetim çocuğun arasında yer almadı.

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