Çocukların eğitimine anlamlı destek

İSTEAD Genel Başkanı Mert Şener, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri sitesi Genel Müdür Yardımcısı Sabri Aygün’ü ziyaret etti. Şener, çocuk evlerindeki çocuklara dağıtılmak üzerine 100’e yakın eğitim seti teslim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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