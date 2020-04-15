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Çocukların oyuncak hayalini polis gerçekleştirdi

Van'da 6 ve 7 yaşlarında olan Taner ve Caner adlı kardeşler, sokakta gördükleri polislere oyuncaklarının olmadığını söylemeleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubede görev yapan polis memurları, çocuklara aldıkları oyuncakları evlerine giderek teslim etti. Taner ve Caner büyük mutluluk yaşadı

van'da polislerden çocuklara oyuncak
HABERTURK.COM

Van'da Taner ve Caner kardeşlerin oyuncak hayalini polisler gerçekleştirdi. Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubede görev yapan polis memurları, sokakta oyuncakları olmadığını söyleyen çocuklara aldıkları oyuncakları teslim etti.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'da koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı çocukların da her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Türkiye geneli Valilikler, büyükşehir belediyeleri, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma, sağlık müdürlükleri ile ilçe belediyelerinin de destek verdiği çalışmayla, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılar kapsamında hazırlanan ihtiyaç paketleri sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

SOKAKTA GÖRDÜKLERİ POLİSTEN OYUNCAK İSTEDİLER

Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Esenler Mahallesi’nde ikamet eden Maşallah ve Nesibe Çığci çiftinin Caner (7) ve Taner (6) isimli çocukları, vatandaşların ihtiyaçları çerçevesinde sokakta yardım çalışması yapan polis ekiplerini görerek oyuncak istedi. Çocukların talebini karşılamak için harekete geçen ekipler, bir mağazadan aldıkları oyuncakların teslimi için minik kardeşlerin evine gitti. Polislerin ellerinde talep ettikleri oyuncakları gören minik kardeşler, sevince boğuldu.

POLİS EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Mahallelerinde çalışma yapan polislerden oyuncak istediklerini ifade eden minik kardeşler, kendilerini kırmayarak oyuncak getiren ekiplere teşekkür etti. Çocukların polislerin oyuncak dağıttığı görüntüleri televizyonda gördüklerini ve bunun için de önlerine ilk çıkan polislerden oyuncak istediklerini dile getiren anne Nesibe Çığci ise oyuncaklarına kavuşan çocukların çok mutlu olduğunu söyledi. "Devlet olmasa yaşanamaz" diyen baba Maşallah Çığci de taleplerini karşılayan ekiplere teşekkür etti.

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