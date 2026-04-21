Çocuklarınızı evde ekrandan uzak tutmak mümkün: Aile içi iletişimi güçlendirecek aktivite önerileri!

MUTFAKTA İŞBİRLİĞİ: KÜÇÜK ŞEFLER İŞ BAŞINDA

Yemek yapmak sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda harika bir takım oyunudur. Çocuğunuzun yaşına göre ona vereceğiniz ufak görevler, hem özgüvenini artırır hem de ailece bir şeyler üretmenin tadını çıkarmanızı sağlar. Hamur yoğurmak, sebzeleri yıkamak veya kurabiye şekillendirmek her yaş için uygun ve eğlencelidir.