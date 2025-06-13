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        Haberler Dünyadan Çocuklarıyla görüşmeyen Brad Pitt'ten aile itirafı: Bu yaşıma gelince anladım - magazin haberleri

        Çocuklarıyla görüşmeyen Brad Pitt'ten aile itirafı: Bu yaşıma gelince anladım

        Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrılması sonrası 6 çocuğuyla ilişkisinin bozulmasının pişmanlığını yaşıyor. Oscar'lı yıldız; "Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz" itirafında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:53
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        Brad Pitt, Angelina Jolie ile olan çekişmeli boşanmasının resmen sona ermesinin ardından yaptığı hataları değerlendirdi. Ünlü oyuncunun 6 çocuğuyla yaşadığı parçalanmış ilişkinin çözümsüz kalmaya devam ettiği biliniyor. Jolie'den 2016'da ayrılan Pitt'in; 23 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne ile yakın ilişkisi bulunmuyor.

        Angelina Jolie, uzun yıllar süren birlikteliğin ardından 2014'te evlendiği Brad Pitt'e, 2016'da boşanma davası açmış, eski eşini, kendisine ve çocuklarına karşı kötü davrandığı iddiasıyla suçlamıştı.

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        Boşanma davası geçen yıl aralık ayında resmi olarak sonuçlanmıştı. Ancak bu çekişmeli süreçte annelerinin yanında yer alan çocuklardan bazılarının Brad Pitt'in soyadını bıraktığı ve babalarıyla artık düzeltilemez bir ilişki içine girdiği öğrenilmişti.

        Yeni filmi 'F1'in Meksika'daki galasına katılan Brad Pitt, çocuklarıyla devam eden ve artan yabancılaşmasının ortasında, ailesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. "Hata ne olursa olsun, sadece hatadan ders çıkar ve devam et. Bu, bir sonraki başarıya yol açacak" diyen 61 yaşındaki Pitt; "Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Arkadaşlar, aile ve hepsi bu" ifadesini kullandı.

        Angelina Jolie ile ilişkisi boyunca üçü evlatlık üçü de biyolojik olmak üzere altı çocuğu olan Brad Pitt, ayrılık sonrası çocuklarıyla birlikte hiç görüntü vermedi. Kızları; Zahara, Shiloh ve Vivienne'in 'Jolie-Pitt' olan soyadlarını 'Jolie' olarak değiştirdiği öğrenildi. Üç oğlunun böyle bir karar alıp almadığı ise bilinmiyor.

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        #Brad Pitt
        #Angelina Jolie
        #boşanma
        #Ayrılık
        #aile
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