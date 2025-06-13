Çocuklarıyla görüşmeyen Brad Pitt'ten aile itirafı: Bu yaşıma gelince anladım

Brad Pitt, Angelina Jolie ile olan çekişmeli boşanmasının resmen sona ermesinin ardından yaptığı hataları değerlendirdi. Ünlü oyuncunun 6 çocuğuyla yaşadığı parçalanmış ilişkinin çözümsüz kalmaya devam ettiği biliniyor. Jolie'den 2016'da ayrılan Pitt'in; 23 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax, 20 yaşındaki Zahara, 19 yaşındaki Shiloh ve 16 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne ile yakın ilişkisi bulunmuyor.

Angelina Jolie, uzun yıllar süren birlikteliğin ardından 2014'te evlendiği Brad Pitt'e, 2016'da boşanma davası açmış, eski eşini, kendisine ve çocuklarına karşı kötü davrandığı iddiasıyla suçlamıştı.

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Boşanma davası geçen yıl aralık ayında resmi olarak sonuçlanmıştı. Ancak bu çekişmeli süreçte annelerinin yanında yer alan çocuklardan bazılarının Brad Pitt'in soyadını bıraktığı ve babalarıyla artık düzeltilemez bir ilişki içine girdiği öğrenilmişti.

Yeni filmi 'F1'in Meksika'daki galasına katılan Brad Pitt, çocuklarıyla devam eden ve artan yabancılaşmasının ortasında, ailesinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. "Hata ne olursa olsun, sadece hatadan ders çıkar ve devam et. Bu, bir sonraki başarıya yol açacak" diyen 61 yaşındaki Pitt; "Benim yaşıma geldiğinizde, kendinizi sevdiğiniz insanlarla, sizi seven insanlarla çevrelemenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Arkadaşlar, aile ve hepsi bu" ifadesini kullandı.