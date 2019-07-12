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HaberlerSağlık

Çocuklu tatil kabusunuz değil mutluluğunuz olsun

HABERTURK.COM

Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor; Çoğu küçük çocuklu ailenin büyük beklentilerle çıktıkları tatili kabusla bitiyor. Oysa çocukların yaşayabilecekleri sağlık sorunlarına karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak hem çocukların o sorunları daha hafif atlatmasını sağlıyor hem de anne babayı tatil mutsuzluğundan kurtarıyor

Çocuklu tatil

Tatil hayalleri kurmanın gerçeğe dönüştüğü günlerdeyiz. Henüz yeni tatile çıkmış olanlar veya çıkacaklar çocuklu tatille ilgili uzman önerilerini dikkate alırlarsa hem çocuklarının sağlığını koruyabilir hem de keyifli bir tatilin tadını çıkarabilirler. Güneş çarpmasından yanıklara, sinek böcek ısırmalarından alerjik reaksiyonlara, idrar yolu enfeksiyonlarından düşme çarpma gibi travmalara kadar çeşitli sağlık sorunlarına dair  önemli çözümler aşağıdaki videoda. Ceyda Erenoğlu HT Stüdyo Sağlık’ta çocuk yaz hastalıkları konusunda bilinçli olunması gereken konuları, dikkat edilmesi gerekenleri, uyarı ve önlemleri Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç Dr. İsmail Gönen’le konuştu.

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