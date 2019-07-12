Tatil hayalleri kurmanın gerçeğe dönüştüğü günlerdeyiz. Henüz yeni tatile çıkmış olanlar veya çıkacaklar çocuklu tatille ilgili uzman önerilerini dikkate alırlarsa hem çocuklarının sağlığını koruyabilir hem de keyifli bir tatilin tadını çıkarabilirler. Güneş çarpmasından yanıklara, sinek böcek ısırmalarından alerjik reaksiyonlara, idrar yolu enfeksiyonlarından düşme çarpma gibi travmalara kadar çeşitli sağlık sorunlarına dair önemli çözümler aşağıdaki videoda. Ceyda Erenoğlu HT Stüdyo Sağlık’ta çocuk yaz hastalıkları konusunda bilinçli olunması gereken konuları, dikkat edilmesi gerekenleri, uyarı ve önlemleri Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç Dr. İsmail Gönen’le konuştu.