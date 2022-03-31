Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Turizm 'Çok kötü bir sezon da beklemiyoruz'
ABONE OL

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2022 hedeflerimizi tam tutturamayacağız büyük ihtimalle

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle 2022 hedeflerini tam tutturamayabileceklerini ama çok kötü bir sezon da beklemediklerini söyledi

'Çok kötü bir sezon da beklemiyoruz'
AA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kentteki bir otelde düzenlenen programda, bölgede faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Firuz Bağlıkaya, gazetecilere, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin o bölgeden gelen turistler açısından belirsizliğe neden olduğuna işaret etti.

Rusya'dan tam kapasite olmasa da belirli sayıda turist beklediklerini belirten Bağlıkaya, "Tüm kamu görevlileri bu işin çözümü için uğraşıyor. Oradaki Türk tur operatörü arkadaşlarımızın operasyon yapması anlamında sıkıntılar var ama mümkün olduğu kadar kısa sürede bu sorunun önemli bölümü çözülmüş olacak. Hep beraber onu bekliyoruz." dedi.

Ukrayna'dan bu yıl turist beklemenin gerçekçi olmayacağına dikkati çeken Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"2022 hedeflerimizi tam tutturamayacağız büyük ihtimalle ama çok kötü bir sezon beklemiyoruz. İnşallah bir an evvel savaş biter, çatışma biter, her şey geride kalır, bizim de oradaki eksiklerimizi başka pazarda telafi etme şansımız olur. Belirsizliğin bir an önce bitmesi gerekiyor. Martın sonu geldi. Bundan sonra yapılacak rezervasyonların hepsi son dakika rezervasyonu olacak."

Bağlıkaya, Avrupa pazarında ise ciddi bir sıkıntı bulunmadığını dile getirerek, "İngiltere ve Almanya iyi gidiyor ama her şey bu taraftaki Ukrayna ve Rusya arasındaki barışın ne kadar hızlı sağlanacağı ile doğru orantılı olacaktır." ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Edirne'ye Bulgar ve Yunan akını
TURİZM Edirne'ye Bulgar ve Yunan akını
Ruslar için Türkiye hayal oluyor! - Güncel Haberler
TURİZM Ruslar için Türkiye hayal oluyor
Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı
TURİZM Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı
İranlı turistler çiçekle karşılandı
TURİZM İranlı turistler çiçekle karşılandı
'Turizmde 2022 hedefi 35 milyar dolar gelir'
TURİZM 'Turizmde 2022 hedefi 35 milyar dolar gelir'
İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 136 arttı
TURİZM İstanbul'a ocakta gelen turist 790 bini aştı
Antalya'ya şubatta hava yoluyla 150 bin 386 turist geldi
TURİZM Antalya'ya şubatta gelen turist sayısı arttı
Turizmde İran pazarı yeniden yükselişe geçti
TURİZM 'Turizmde İran pazarı yeniden yükselişe geçti'
TÜRSAB: Rezervasyonlarda iptal yok
TURİZM 'Rezervasyonlarda iptal yok'
Son dakika: Turist sayısında artış
TURİZM Ocakta turist sayısı yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.