'Çok Önemli Bir Haber' Baba Sahne'de

Günümüz insanının görünme arzusu, kendini kanıtlama telaşı ve var olma mücadelesi bu kez sahneye taşınıyor. Fatih Al’ın kaleme aldığı, Melis Babadağ ile birlikte sahnelediği “Çok Önemli Bir Haber”; 15 Aralık’ta Baba Sahne’de gerçekleşecek prömiyeriyle izleyiciyle buluşuyor.

Oyun, isimsiz bir Adam’ın dünyaya “Ben buradayım!” diye haykırdığı o anın izini sürerek; görünürlük, sahne, kimlik ve gerçeklik kavramlarının birbirine karıştığı bir evren kuruyor.

İsimsiz bir Adam ve isimsiz bir Kadın; kavganın, oyunun, kimliklerin ve teatral anların içinde giderek derinleşen bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Bir isim arayışıyla başlayan hikâye, yer yer tiyatronun kendisine de ayna tutan felsefi ve çarpıcı bir tartışmaya dönüşüyor.

Fatih Al, oyunun çıkış noktasını şöyle anlatıyor: “Küçük insanın büyük hayatını ve kocaman hayatın küçücük insanlarını koyduk sahneye."

Gülümseten bir tonda başlayıp giderek derinleşen ve düşündüren bir atmosfere doğru ilerleyen “Çok Önemli Bir Haber”in biletler Baba Sahne gişesi ve çevrimiçi satış kanallarından temin edilebilir.