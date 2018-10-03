Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, alınan ağır Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Samandıra’da yoğun mesai harcıyor. Birçok futbolcuyla birebir görüşen Fransız futbol adamı var olan dağınık yapıyı toplamak ve Samandıra’da birlik ortamını sağlamak için çeşitli yollar deniyor. Bu konuda kaptanlarla da fikir alışverişi yapan Comolli, diğer futbolcularla da hem ‘Bu durumdan nasıl çıkabiliriz’ sorusunu konuşurken hem de oyuncuların sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Başkan Ali Koç, Comolli’den hızlı bir şekilde mevcut kriz ortamını sonlandırmasını isterken bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe’nin sportif direktörü Spartak Trnava ve Başakşehir maçlarına takımın en iyi şekilde hazırlanması için yoğun çaba sarfediyor.

Comolli, Samandıra’daki düzeni sağlamak adına ayrıca yeni kurallar da koymaya hazırlanıyor. Bu konuda futbolcuların fikirlerini de önemseyen Comolli, kısa süre içerisinde bu konunun altından kalkıp yönetimin bu konudaki taleplerini de karşılamak istiyor.

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