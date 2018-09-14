Concordia Chiajna - Sepsi maçı rakamları

Romanya 1.Lig maçında Concordia Chiajna ile Sepsi, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Concordia Chiajna 7 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Sepsi 11 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Concordia Chiajna, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Sepsi son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 167. İddaa'da Concordia Chiajna kazanır 2.40, berabere biter 2.70, Sepsi kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Concordia Chiajna son haftadaki Astra Ploiesti müsabasında 1-2 yenildi.

Sepsi, Gaz Metan Medias karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Concordia Chiajna, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Sepsi, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sepsi 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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