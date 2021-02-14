Conte'den Lazio maçı öncesi açıklama

İtalya Serie A'da Milan'ın deplasmanda Spezia'ya mağlup olmasının ardından liderlik şansı doğan Inter'de teknik adam Antonio Conte açıklamalarda bulundu.

Lazio ile önemli bir maça çıkacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Çalışıyoruz ve henüz istediğimiz noktada değiliz. Lazio maçı bizim için önemli bir sınav olacak" diye konuştu.

"INTER'E İTİBARINI YENİDEN KAZANDIRDIM"

Conte sözlerine şöyle devam etti; "Ben göreve geldikten sonra Inter, itibarını yeniden kazandı. Bulunduğumuz nokta bir tesadüf değil. Sadece aptallar gelişimimizi fark edemez. Rakiplerimiz de bunun farkında ve bize çok saygı duyuyorlar"

Bir maç eksiğiyle 47 puanla Serie A'da ikinci sırada yer alan Inter sahasında Lazio'yu mağlup etmesi halinde liderliği Milan'dan alacak. Lazio ise 40 puanla 6. sırada yer alıyor.