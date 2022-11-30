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Çöp Adam 1. bölüm yayınlandı! Çöp Adam 1. ilk bölüm izle

Çöp Adam 1. bölümü ile 30 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam ilk bölümü ile yayınlandı. Çöp Adam 1. bölüm izle bilgilerini diziseverler için bir araya getirdik. İşte Çöp Adam 1. ilk bölüm özeti...

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  • Çöp Adam 1. bölüm izle full HD! Star TV ile Çöp Adam ilk bölüm kesintisiz, full ve tek parça izle

    Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek ekranlara geliyor. Senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı dizinin ilk bölümü sorgulanıyor. İşte Star TV Çöp Adam 1. bölüm özeti... 
  • Çöp Adam 1. bölüm izle full HD! Star TV ile Çöp Adam ilk bölüm kesintisiz, full ve tek parça izle

    ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM İZLE

    Çöp Adam 1. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Çöp Adam ilk bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Çöp Adam 1. bölüm izle full HD! Star TV ile Çöp Adam ilk bölüm kesintisiz, full ve tek parça izle

    ÇÖP ADAM 1. BÖLÜM ÖZETİ

    Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer’i giriştiği ekmek kavgasından çok aile sorunları yormuş, Tamer bütün bu zor şartları oyun haline getirerek, içindeki çocuğu korumayı başarmıştır.

    Anne ve babası tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem’le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır.Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer’in şirketine ortak olur. 
  • Çöp Adam 1. bölüm izle full HD! Star TV ile Çöp Adam ilk bölüm kesintisiz, full ve tek parça izle

    Bir anda büyük servet sahibi olan Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Yalıya yerleşen annesi Aysel ve babası Bülent’in keyiflerine diyecek yoktur ama geçen acı günlerin telafisi Tamer için çok zor olacaktır.

    Tamer’in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri’yle karşılaştığı anda alt üst olur. En yakınından aldığı darbenin şiddetiyle hayattan vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer’in gizli dünyasında bulur.

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