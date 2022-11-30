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Çöp Adam Yalısı kimin ve hangi semtte?

Bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan Çöp Adam dizisinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan başrollerde görünecek. Dizi her çarşamba Star TV’de yayımlanacak. İzleyiciler dizinin hangi semtte ve nerede çekildiği hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Çöp Adam dizisi hakkında ayrıntılar...

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  • Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor ve hangi semtte? Çöp Adam Yalısı kimin ve oyuncu kadrosu

    Yeni dizi Çöp Adam izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam dizinin ilk bölümü ekranlara gelecek. Dizinin kadrosunda ise birbirinden farklı ünlü oyuncular yer alıyor. Dizinin ilk bölümü yalı da geçecek ve izleyiciler yalı hakkında araştırmalar da bulunuyor. Peki, Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor ve yalı kime ait?
  • Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor ve hangi semtte? Çöp Adam Yalısı kimin ve oyuncu kadrosu

    ÇÖP ADAM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Çöp Adam dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyicilerle bulaşacak. Dizinin çekimleri ise İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştiriliyor.

     
  • Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor ve hangi semtte? Çöp Adam Yalısı kimin ve oyuncu kadrosu

    ÇÖP ADAM YALISI KİMİN VE HANGİ SEMTTE?

    Dizide geçen yalının İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer aldığı biliniyor. Ancak yalının kime ait olduğu hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.

     
  • Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor ve hangi semtte? Çöp Adam Yalısı kimin ve oyuncu kadrosu

    ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

    Dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanıyor. Oyuncu kadrosunda ise;

    -Engin Altan Düzyatan, 

    -Elçin Sangu, 

    -Sedef Avcı,

    -Füsun Demirel, 

    -Salih Kalyon, 

    -Elçin Afacan,

    - Ali Yoğurtçuoğlu,

    -Hülya Şen, 

    -Cankat Aydos, 

    -Büşra Çam, 

    -Şeyda Terzioğlu, 

    -Gülizar Nisa Uray,

    - Eylül Uğan,

    -Sinan Albayrak, gibi isimler bulunuyor.

     

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