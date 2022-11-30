Yeni dizi Çöp Adam izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam dizinin ilk bölümü ekranlara gelecek. Dizinin kadrosunda ise birbirinden farklı ünlü oyuncular yer alıyor. Dizinin ilk bölümü yalı da geçecek ve izleyiciler yalı hakkında araştırmalar da bulunuyor. Peki, Çöp Adam dizisi nerede çekiliyor ve yalı kime ait?