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        Haberler Gündem Güncel "Çöp ev"den 24 ton atık çıktı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'deki "çöp ev"den 24 ton atık çıktı

        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan bir evden 24.8 ton çöp temizledi. Bahçe ve garajdaki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:03
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        "Çöp ev"den 24 ton atık çıktı
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        Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Silistre Sokak'ta komşuların ihbarı üzerine "Çöp ev" haline gelen bir evde çalışma gerçekleştirdi.

        İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen ekipler, evin bahçesinde ve garajında uzun süredir beklemekte olan atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

        Polis nezaretinde açılan evde belediye ekipleri tarafından 24.8 ton metal hurda, kâğıt ve diğer atıklardan oluşan çöpler toplandı. Bahçe ve garajdaki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı.

        Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de ilçede bu tür çöp evlere müsaade edilemeyeceğini ifade ederek, vatandaşların benzer durumlarda 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından belediyeye başvurabileceğini kaydetti.

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