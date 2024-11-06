"Çöp ev"den 24 ton atık çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Silistre Sokak'ta komşuların ihbarı üzerine "Çöp ev" haline gelen bir evde çalışma gerçekleştirdi.

İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından harekete geçen ekipler, evin bahçesinde ve garajında uzun süredir beklemekte olan atıkların dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

Polis nezaretinde açılan evde belediye ekipleri tarafından 24.8 ton metal hurda, kâğıt ve diğer atıklardan oluşan çöpler toplandı. Bahçe ve garajdaki çöplerin dışarı çıkarılıp temizlenmesi için çalışan ekipler, çıkan atıkları atık merkezine taşıdı.