Çöp konteynerinden çuval içerisinde 6 köpek yavrusu çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp konteynerinin içine atılan çuvalın içerisinden 6 yavru köpek çıktı. Konteynerin yanından geçen öğrencilerin fark ettiği köpekler bir hayvansever tarafından alınarak, kontrolleri ve bakımı yapılmak üzere veterinere bırakıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerin çöp konteynerinde bulduğu 6 köpek yavrusu, veteriner kliniğinde tedavi edildi.
Alaşehir Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören Ayşegül Oktay ve Sudenaz Vural, Baklacı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinden gelen sesler üzerine yaptıkları incelemede çuval ve poşetin içine konulmuş yeni doğduğu belirlenen 6 köpek yavrusu buldu.
Hayvansever çift Mete ve Müşerref Üründü tarafından teslim alınan hayvanlar, özel bir veteriner kliniğinde tedavi ettirildi.
Köpeklerin bakımlarının ardından sahiplendirileceği ifade edildi.
Yavruların tedavisini yaptıran Mete Üründü, "Arkadaşlarımız yolda yürürken, konteynerden ses duymuşlar. Konteynere baktıklarında, çuval içerisinde köpek yavrularını görmüşler. Yavruları çuvaldan çıkararak beni aradılar. Ben de eşim Müşerref Üründü ile beraber olay yerine geldim. Yavrular çok küçüktü ve üzerleri hala kanlıydı. Hemen onları özel bir kliniğe götürdüm. Tedavileri yapıldı, şu anda kontrol altındalar ve sağlıkları çok iyi. Bu bir katliamdır, lütfen duyarsız kalmayalım. Bu hayvan dostlarımıza yardımcı olalım. Bakamayacak durumdaysanız, bunu Alaşehir Belediyesine götürüp, ya da telefon ederek yardım isteyebilirsiniz. Bu konuda duyarlı olalım, hayvanı sevmeyen hiç kimseyi sevmez" dedi.
Yavruları bulan öğrencilerden Ayşegül Oktay ise "Arkadaşımla büfeye gitmiştik. Yol kenarında bulunan çöp konteynerinden çocuk sesine benzer bir ses duyduk, hemen çöpe baktık. Çuvalda kımıldayan köpek yavruları vardı. Hemen çuvalı alıp, içindeki yavruları çıkardık ama konteynerden hala ses geliyordu. Tekrar baktık, poşet içerinse konulmuş 2 tane daha yavru varmış, onları da çıkardık. Ne yapacağımızı bilemedik. Okul temsilcimiz Mete Üründü'yü aradık, yardım istedik. O da sağ olsun, gelip yavrulara sahip çıktı" diye konuştu.