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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çöp konteynerini böyle çaldılar | Son dakika haberleri

        Çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldılar

        Van'da kimliği belirsiz kişiler, belediyeye ait çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, İpekyolu Belediyesi yetkilileri savcılığa suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:38 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:38
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        Çöp konteynerini böyle çaldılar
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        Van'da kimliği belirsiz kişiler, çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldı. Şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 26 Şubat'ta İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi.

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        Çevre temizliği yapan belediye ekipleri, sokaktaki çöp konteynerinin çalındığını tespit etti.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, konteynerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırmızı renkli açık kasa kamyonete yüklenerek götürüldüğünü belirledi.

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        İpekyolu Belediyesi yetkilileri, görüntülerle birlikte olaya ilişkin Van Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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