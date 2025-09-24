Erciş Ovası Sulama Birlik Başkanı Mahir Polathan, su taşkınının bilinçsizce çevreye atılan çöplerden kaynaklandığını belirterek, "Sulama kanalına insanlar tarafından çöp, bozulmuş kanepe, yıpranmış halı atılmış. Bu da kanalın kapanmasına neden oldu. Buradaki kanal yaklaşık 480 metre uzunluğunda. Kanalın tıkandığı yerleri de arkadaşlarımız ile birlikte şişler yardımıyla çöpleri temizleyerek açtık. Bodrumlardaki suyu ise dalgıç motorlarla tahliye ettik. Vatandaşlardan ricamız kanallara çöp atmamaları" dedi.