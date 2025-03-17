Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çorabından 2 bin 235 lira çıktı | Son dakika haberleri

        Dilencinin çorabından 2 bin 235 lira çıktı

        Çorum'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin çorabından 2 bin 235 lira para çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:03 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorabından 2 bin 235 lira çıktı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının girmesiyle artış gözlenen dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Yakalanan dilencilerin topladıkları paraları saklama yöntemleri de dikkat çekiyor. Zabıta ekiplerince daha önce yapılan çalışmalarda ekmek arasında ve ilaç kutusundan çıkan paralar bu kez de çorap içerisinden çıktı.

        Y.Ö. isimli kadın dilenci hakkında idari para cezası uygulanırken dilencilik yoluyla toplanan 2 bin 235 TL'ye de el konuldu.

        Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, özellikle cami civarları, alışveriş merkezleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ve vatandaşların kesinlikle bu tür dilencilere para vermemesi gerektiğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #dilenci
        #Çorum Haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Daha büyük güçle karşılık verilecek
        Trump: Daha büyük güçle karşılık verilecek
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Rana'nın adli tıp raporu yürekleri kavurdu!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!