Corinthians Başkanı Augusto Melo: "Aboubakar'la görüştük ama anlaşamadık"

Bu sezon Brezilya Serie A Ligi'ni 13. sırada tamamlayan Corinthians'ın Başkanı Augusto Melo, Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar'la görüştüklerini fakat anlaşamadıklarını söyledi.

Augusto Melo, "Yıldız isimlerle sözleşme imzalamaktan çekinmiyoruz. Aboubakar bize teklif edildiğinde görüştük ama anlaşma sağlayamadık. Luiz Henrique için de bir teklifimiz oldu. Bize teklif edildi, sonrasında biz de inceledik." dedi.

ABOUBAKAR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. REKLAM

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Afrika Uluslar Kupası cumartesi günü başladı. Turnuvada C Grubu'nda mücadele eden Kamerun, ilk maçında bugün Gine ile karşılaşacak. Kamerun'dan yapılan resmi açıklamada Vincent Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alacağı bildirilmişti.