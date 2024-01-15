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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Corinthians Başkanı Augusto Melo: "Aboubakar'la görüştük ama anlaşamadık" - Beşiktaş Haberleri

        Corinthians Başkanı Augusto Melo: "Aboubakar'la görüştük ama anlaşamadık"

        Brezilya ekibi Corinthians'ın Başkanı Augusto Melo, Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar'la görüştüklerini fakat anlaşamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:01
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        Aboubakar itirafı! Transfer...
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        Bu sezon Brezilya Serie A Ligi'ni 13. sırada tamamlayan Corinthians'ın Başkanı Augusto Melo, Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar'la görüştüklerini fakat anlaşamadıklarını söyledi.

        Augusto Melo, "Yıldız isimlerle sözleşme imzalamaktan çekinmiyoruz. Aboubakar bize teklif edildiğinde görüştük ama anlaşma sağlayamadık. Luiz Henrique için de bir teklifimiz oldu. Bize teklif edildi, sonrasında biz de inceledik." dedi.

        ABOUBAKAR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

        Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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        MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

        Fildişi Sahilleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Afrika Uluslar Kupası cumartesi günü başladı.

        Turnuvada C Grubu'nda mücadele eden Kamerun, ilk maçında bugün Gine ile karşılaşacak.

        Kamerun'dan yapılan resmi açıklamada Vincent Aboubakar'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alacağı bildirilmişti.

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