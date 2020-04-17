Corona Türkiye tablosu son durum ne? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. En son yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca basının karşısına geçerek son durumu aktarmıştı. Bakan Koca, açıklamalarında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ile ilgili, Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirtti. "Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da değil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Biz, nokta atışı yaparak ilerliyoruz" dedi. Dünkü corona virüs vaka ve ölüm sayısını da resmi Twitter hesabından paylaştı. 17 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 17 NİSAN

17 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 16 NİSAN 2020

15 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

BİN 643 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 74 BİN 193

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 40 bin 427 testten 4 bin 801'i pozitif çıktı, 125 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 74 bin 193 oldu. Toplamda bin 463 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 854, entübe edilmiş hasta sayısı bin 40 oldu. 7 bin 89 hasta da iyileşti.

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PROF. DR. ERCÜMENT OVALI’DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA!

Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi: 1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.