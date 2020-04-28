Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Son rakamlara göre, bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldı. Yeni tanı konulan hasta sayısında ve hayatını kaybeden hasta sayısında önemli düşüş sürüyor. 28 Nisan Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 28 NİSAN 2020

28 Nisan Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 27 NİSAN

27 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." dedi.

2 BİN 900 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 112 BİN 261

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 20 bin 143 testten 2 bin 131'i pozitif çıktı, 95 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 112 bin 261 oldu. Toplamda 2 bin 900 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 736, entübe edilmiş hasta sayısı 882 oldu. Dün 4 bin 651 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 791 oldu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

KORONAVİRÜSÜN SEMPTOMLARI 3'TEN 9'A ÇIKTI

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. Koronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. CDC'nin güncel semptom listesi şöyle; Ateş, öksürük, nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, üşüme, üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tat ve koku alma kaybı...