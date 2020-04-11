Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Son olarak dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Koca, Türkiye'deki Coronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere vaka sayısının çok olduğu iller için corona yoğunluk haritasını da gösterdi. 11 Nisan Corona Türkiye tablosu haberimizde.

CORONA VİRÜS TABLOSU 11 NİSAN

11 Nisan Coronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Koca, güncel verileri paylaşır paylaşmaz detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM (10 NİSAN)

10 Nisan Coronavirüs tablosu dün Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Bakan Koca "Günlük test sayısında 30.000’i aştık. Laboratuvar sayımız 106’ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor." dedi.

BİN 6 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 47 BİN 29

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 30 bin 864 testten 4 bin 747'si pozitif çıktı, 98 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 47 bin 29 oldu. Toplamda bin 6 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 667, entübe edilmiş hasta sayısı bin 62 oldu. 2 bin 423 hasta da iyileşti.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA TÜRKİYE HARİTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Corona virüs haritası basın açıklaması sırasında Bakan Koca tarafından gösterildi.

TÜRKİYE'DEKİ 31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Coronavirüs tedbirleri kapsamında, dün gece yarısı itibari ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı pazar gece yarısı saat 24.00'da sona erecek.